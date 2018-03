300 neue Modelle beim Linzer Autofrühling

Oberösterreichs wichtigste Autoshow zeigt drei Tage lang spannende Fahrzeuge von 38 verschiedenen Marken

Echte Hingucker Bild: VOLKER WEIHBOLD

Der von den OÖNachrichten präsentierte 48. Linzer Autofrühling stellt von heute, Freitag, 16. März, bis Sonntag, 18. März mehr als 300 Neuwagen drei Tage lang ins Scheinwerferlicht. Darunter sind ein paar absolute Top-Stars. Denn beispielsweise die A-Klasse wie auch die C-Klasse von Mercedes feierten vergangene Woche ihre Weltpremiere auf dem Genfer Autosalon.

Zu sehen sein werden nicht nur diese beiden brandneuen Modelle im Linzer Design Center, sondern auch der Jaguar I-Pace, das E-Auto, das auch in der Schweiz das erste Mal öffentlich präsentiert und das bei Magna in Graz gefertigt wird. Ebenso als Weltpremiere wird in Genf der Citroen C4 Cactus gefeiert – zu sehen ist der Franzose auch in Linz. "Das unterstreicht den hohen Stellenwert des Linzer Autofrühlings", sagt der Präsident von Oberösterreichs wichtigster Automesse, Gerhard Dallinger.

Top-Neuheiten in Linz

Andere Modelle rollten erst vor ein paar Tagen in die heimischen Schauräume wie der VW T-Roc, der Volvo XC40, der in Genf zum "Car oft the Year 2018" gekürt wurde, der Jaguar E-Pace, der Hyundai Kona, die Alpine 110, der Dacia Duster und noch viele andere. Alle Neuheiten stehen auch in Linz.

Probesitzen, schauen, direkt vergleichen: Mehr als 300 Modelle von 38 Marken parken unter dem Glasdach des Linzer Design Centers. Wobei die deutsche Diesel-Diskussion auch in Oberösterreich geführt wird. Soll ich mir noch einen Diesel kaufen? Dies ist die derzeit wohl meistgestellte Frage in heimischen Autohäusern. "Wir werden sachlich über das Thema informieren", sagt Ernest Wipplinger, Sprecher des Autofrühlings.

Auf dem Vorplatz wird sich die geballte E-Mobilität versammeln: reine E-Autos, Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Modelle. Wie der Nissan Leaf oder der Renault Zoe. Beide warten mit höherer Reichweite auf. Auf dem OÖNachrichten-Stand gibt’s Teilnahmekarten für das Gewinnspiel, bei dem ein Erdgas-Ibiza von Seat verlost wird.

Der Linzer Autofrühling lädt heuer zum insgesamt 48. Mal zum Schauen, Probesitzen und Informieren ein. Die Autoschau ist von Freitag, 16. März, bis Sonntag, 18. März im Design Center geöffnet. Geparkt werden kann in der Garage des Design Centers, beim Südbahnhof etc. Die Öffnungszeiten: Freitag (16. 3.): 11 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag (17. und 18. 3.) jeweils von 9 bis 18 Uhr. Die Eintrittspreise: Erwachsene zahlen 10 Euro, ermäßigte Tickets gibt’s um 8 Euro. Familientickets (2 Erwachsene, zwei Kinder bis 15 Jahre) kosten 20 Euro, die ermäßigte Familienkarte 16 Euro. Kinder haben um 2 Euro Eintritt, Menschen mit einem Handicap um 8 Euro. Ermäßigungen gibt’s unter anderem mit der OÖNcard, ÖAMTC- und ARBÖ-Gutscheinen und 4youCard.

