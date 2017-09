3:1-Sieg: Gaflenz bleibt in Erfolgsspur

ARDAGGER, GAFLENZ, SANKT PETER. Beim Mostviertler Derby zwischen Ardagger und St. Peter gab es keinen Sieger.

Umkämpftes 0:0 in St. Peter Bild: Kovacs

In der NÖ-Liga fährt Gaflenz wieder auf der Siegerstraße. Das Derby Ardagger – Sankt Peter blieb torlos.

Auch ohne Goalgetter Halenar kam Gaflenz in Zwettl zum 3:1-Erfolg. Der Führungstreffer der Waldviertler in der 10. Minute brachte keine Unruhe in die Kogler-Elf. Die Abwehr agierte danach wieder fehlerlos. Unterbuchschachner glich vor dem Pausenpfiff aus. Im zweiten Spielabschnitt vertraute Gaflenz auf die eigene Stärke. Von Zwettl kam keine Gegenwehr. Halbmayr (51.), Teurezbacher (73.) stellten den 3:1-Erfolg sicher. Im Derby zwischen St. Peter gegen Ardagger waren keine Tore, dafür aber von beiden Seiten starke Auftritte zu sehen. Beide Mannschaften gönnten einander weder Raum noch Luft. Harte Zweikämpfe blieben nicht ohne Folgen. Kogler (37.) bei St. Peter und Kaltenbrunner (78.) auf der Gegenseite sahen gelb/rot. Den Gästen gelang es im ersten Spielabschnitt nicht, das spielerische Übergewicht in Tore umzusetzen. Obwohl St. Peter nach Wiederbeginn mehr Ballbesitz hatte, verhinderte der SCU Ardagger zwingende Torszenen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema