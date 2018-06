20 Teams stopfen am Resthof die Körbe

STEYR. Am Wochenende wird am Basketball-Asphaltplatz an der Kreuzung Siemensstraße/Resthofstraße ein besonderes Jubiläum gefeiert: Esteban Luis Grieb veranstaltet am Samstag und Sonntag zum 20. Mal das Resthofer Basketball Event, eines der traditionellsten 3x3-Streetball-Turniere Österreichs.

Bild: Privat

Für Esteban Luis Grieb wird dieses Turnier ein ganz besonderes sein: Der Steyrer, der das Buch „Aufgeben was ist das?“ über sein Leben mit der unheilbaren Krankheit „Friedrich-Ataxie“ geschrieben hat, wird es zum letzten Mal hauptverantwortlich veranstalten. „Ich werde auch danach mit meiner Erfahrung zur Verfügung stehen, werde es aber in neue Hände legen und mich in den Hintergrund zurückziehen“, sagt Grieb, selbst ehemaliger Basketballer und aufgrund seiner Erkrankung nun Fan aus Leidenschaft und Überzeugung. Auf die am Samstag um 9.30 Uhr beginnende Jubiläums-Veranstaltung freut er sich schon besonders: „Für mein 20. Turnier haben sich 20 Teams angemeldet. Das klingt nicht schlecht, oder?“ Im Vorjahr hatten 16 Mannschaften am Resthofer Basketball-Event, das als eines der traditionellsten Streetball-Turniere Österreichs gilt, teilgenommen.

Ein Damen- und 19 Herrenteams zu je vier Spielern (drei spielen, einer ist Reserve) sind heuer am Resthof in zwei Leistungsgruppen mit dabei. „Für die Profiklasse haben sich neun Teams gemeldet, in der Hobby- und U19-Klasse sind es elf Teams“, sagt Grieb. Gespielt wird in den Vorrundengruppen am Samstag jeder gegen jeden, am Sonntag folgen ab 13 Uhr die Play off-Spiele. Die Spielzeit beträgt jeweils zehn Minuten.

Davor gibt es am Sonntag ab 11 Uhr noch zwei Bewerbe, an denen alle Besucher des Streetball-Events teilnehmen können: Um 11 Uhr startet der 3-Punkte-Contest, ab 12 Uhr folgt der Dunking-Contest, an dem ebenfalls jedermann teilnehmen kann.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema