19-Jähriger raubte zwei Besucher am Steyrer Stadtfest aus

STEYR. Beinahe alle beim Steyrer Stadtfest, das von 22. bis 24. Juni stattfand, angezeigten Delikte konnten von der Polizei aufgeklärt werden.

Sowohl in der Nacht auf Samstag als auch in der Nacht auf Sonntag wurde ein Raubdelikt gemeldet. Zu dem ersten Vorfall kam es in der Nacht auf Samstag gegen ein Uhr: Im Wehrgraben ging eine größere Gruppe auf zwei angeheiterte Männer los. Dem Duo wurde unter der Anwendung von "erheblicher Gewalt" Geld, Handy und Uhr geraubt, teilte die Polizei mit.

In der darauffolgenden Nacht wurde um 2:15 Uhr ein Nachtschwärmer in der Pfarrgasse von zwei Personen in eine Gebäudenische gedrückt und sein Geld gestohlen. Beide Überfälle gehen laut Polizei auf das Konto eines amtsbekannten 19-Jährigen. Er wurde am 29. Juni festgenommen und sitzt nun in der Justizanstalt Garsten in Haft.

Bereitschaftseinheit vor Ort

In beiden Nächten waren laut Landespolizeidirektion neben den eigenen Kräften des Stadtpolizeikommandos Steyr auch Beamte der Bereitschaftseinheit vor Ort – und sie hatten alle Hände voll zu tun. So mussten zahlreiche Personen wegen Ordnungsstörungen und aggressiven Verhaltens abgemahnt werden. Bei zehn Personen reichte ein Beanstandung nicht mehr aus, sie wurden angezeigt. Drei Nachtschwärmer wurden in polizeilichen Arrest genommen.

Weiteres beschäftigten mehrere Körperverletzungen und ein Raufhandel mit zumindest fünf beteiligten Personen die Polizisten. Fast alle Taten konnten bereits umfassend geklärt werden.

