„Wir wollen unseren Schülern einen offenen Blick für die Welt beibringen“

VÖCKLABRUCK. Die HTL Vöcklabruck ist ein Vorreiter Österreichs, was die Auslandspraktika von Schülern betrifft. In diesem Sommer werden 42 Mädchen und Burschen nicht nur berufliche Erfahrung im Ausland sammeln, sondern auch ihren Horizont erweitern.

Die HTL-Schülerinnen Judith Staufer und Lisa Götschhofer absolvierten ein Praktikum in Barcelona. Bild: privat

Die Sicht der Schüler über den Tellerrand zu richten: Das ist der Höheren Technischen Lehranstalt (HTL) in Vöcklabruck ganz besonders wichtig. „Wir wollen unseren Schülern von Beginn an einen offenen Blick in die Welt beibringen“, sagt Hermann Bauernfeind, Abteilungsvorstand für Wirtschaftsingenieure.

Daher forciert die Schule Auslandserfahrungen ihrer Schüler. Alleine heuer im Sommer werden 42 der 760 Schüler ein Praktikum im Ausland absolvieren. Damit ist die Schule Vorreiter: „Wir sind die HTL mit den österreichweit meisten Schülern, die ein Auslandspraktikum absolvieren“, sagt Bauernfeind nicht ohne Stolz.

Vier Wochen Barcelona

Dafür gründeten mehrere Lehrer an der Schule die Initiative „HTL for Europe“, die ihren Schülern Praktikumsplätze in Europa organisiert. Seither sind die Schüler im Sommer nicht zu Hause zu finden, sondern etwa in Spanien, Schweden, Frankreich, Tschechien, Griechenland, Belgien und London. Judith Staufer und Lisa Götschhofer waren im vergangenen Sommer vier Wochen lang beim Spritzgusshersteller Inteplast S.A. nahe Barcelona: „Wir sammelten dabei viele Erfahrungen, von denen wir noch lange profitieren werden“, sagen sie.

Auch in seiner Abteilung versucht Bauernfeind, den Blick der Schüler zu weiten. Hier werden derzeit 205 junge Wirtschaftsingenieure in den Zweigen Maschinenbau und Betriebsinformatik ausgebildet. Es gibt zum Beispiel einen Sprachenschwerpunkt oder ein Freifach Interkulturelles Management mit Schwerpunkt China. „Wir wollen unsere Schüler zu Persönlichkeiten ausbilden, die unternehmerisches Denken, Selbstvertrauen und soziale Kompetenz mitbringen“, sagt Bauernfeind. Vor allem im Zweig Maschinenbau gibt es einen für HTLs ungewöhnlich hohen Mädchenanteil: Rund ein Viertel der Schülerinnen und Schüler sind weiblich.

Ein Tag der offenen Tür findet an der HTL Vöcklabruck am Freitag (13 - 16 Uhr) und am Samstag (8.30 Uhr - 12 Uhr) statt.

