Zwei Gmundnerinnen tourten im Sattel fünf Monate lang durch Südamerika

GMUNDEN. Karoline Eichholzer und Sandra Weishäupl erfüllten sich ihren großen Traum.

Zwei Frauen bereisten in fünf Monaten sieben Länder. Das Abenteuer liegt jetzt auch in gedruckter Form vor. Bild: privat

Karoline Eichholzer und Sandra Weishäupl aus Gmunden realisierten, wovon viele nur träumen: Sie bereisten monatelang Südamerika. Nun ist aus ihren Erfahrungen und Erlebnissen ein Magazin geworden.

Am Beginn stand die Sehnsucht nach dem großen Abenteuer. Aber viele Fragen waren offen: "Wie lange wollen wir reisen und wohin? Sollen wir unsere Jobs kündigen oder um Freistellung ansuchen? Und geht das überhaupt?"

Arbeitsplätze aufgegeben

Vom Entschluss zur Reise bis zum Abflug vergingen fünf Monate. In dieser Zeit wurde als Ziel Südamerika definiert und der Zeitrahmen mit vier Monaten abgesteckt. Sowohl Eichholzer als auch Weishäupl gaben ihre Arbeitsstellen auf. Eichholzer war Sportwissenschafterin in einem Rehazentrum, Weishäupl als Marketing-Assistentin tätig.

Mit einem One-Way-Ticket ging es im September 2015 nach Ecuador. Die Gmundnerinnen bereisten mit ihren Rädern mehr Länder als geplant, sie besuchten Ecuador, Peru, Bolivien, Chile, Argentinien, Uruguay und Brasilien. Fünf Monate dauerte die Tour am Ende. Während dieser Zeit schrieben sie einen Reiseblog. "So konnten wir unsere Familien und Freunde am Laufenden halten", erzählt Weishäupl. Sie berichteten über Erlebnisse, Pannen und Begegnungen – alles wurde auch auf Fotos festgehalten.

Der Blog steht unter der Adresse www.durch-die-linse.at/suedamerika-blog immer noch online. Später entstand die Idee, daraus ein Magazin zu machen. "Fünf Monate Südamerika" ist der Titel des Werkes, das bei blurb.de erschien.

Im Nachhinein betrachtet war die Flexibilität, mit der die zwei Frauen an den Start gingen, genau richtig. "Alles wäre nicht so schön gewesen, wenn es nicht genauso gewesen wäre", sagt Eicholzer. "Im Nachhinein betrachtet war es gut, dass wir den Mut aufbrachten, alles hinter uns zu lassen."

Heute sind die beiden Abenteurerinnen wieder in ihren Berufen tätig und haben neue Arbeitgeber gefunden.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 43 - 10?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema