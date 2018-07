Zwei Bürgermeister schwitzten bei der Tour de Traun

OBERTRAUN. Obertraun und Traun verbindet nicht nur ein Fluss, sondern auch eine ganz besondere Radveranstaltung

Egon Höll, Rudolf Scharinger Bild: (Stadtg.)

Eine abschließende Dopingkontrolle gab es nicht, und sie wäre auch sinnlos gewesen. Denn bei der Tour de Traun geht es nicht um kindische Leistungsvergleiche, sondern um den puren Spaß am Rennradfahren. Rund 170 Hobbysportler nahmen am Samstag daran teil, und sie fuhren gemeinsam im Pulk von Obertraun flussabwärts nach Traun. Von Schneckentempo konnte dabei aber keine Rede sein: Die Durchschnittsgeschwindigkeit lag immerhin bei 33 Stundenkilometern.

Wie immer mit dabei: Obertrauns SP-Bürgermeister Egon Höll sowie sein Trauner Amts- und Parteikollege Rudolf Scharinger. „Als die Tour de Traun vor 15 Jahren erstmals stattfand, fuhr ich nur bis nach Bad Ischl mit“, sagt Höll. „Aber ich versprach meinem Trauner Kollegen damals, dass ich irgendwann die gesamte, 125 Kilometer lange Strecke in Angriff nehme.“ Und das tat Höll, der mittlerweile seine Liebe zum Radsport entdeckte, bereits zum wiederholten Mal.

Die Rennradfahrer wurden in Bad Ischl, Gmunden und Wels wieder feierlich mit Getränken und Erfrischungen empfangen, bevor sie nach mehr als fünf Stunden und unter großem Applaus in Traun eintrafen, wo das Stadtfest gefeiert wurde. „Es war genial“, so Höll. „Da fühlst dich wie Lance Armstrong bei der Tour de France. Nur halt ohne Doping.“

