Zu Beginn der Semesterferien zeigt sich der Kasberg von seiner schönsten Seite

GRÜNAU. Im bisherigen Winter gab es im Skigebiet bereits ein Plus von 15 Prozent

Gute Schneeverhältnisse im Almtaler Familienskigebiet Bild: hermann erber

Die Verantwortlichen am Kasberg sind zufrieden: Rechtzeitig vor Beginn der Semesterferien herrschen im Almtaler Familienskigebiet perfekte Bedingungen. "Die Situation ist optimal", sagt Geschäftsführer Christoph Spiesberger. "In den kommenden Tagen wartet erneuter Schneefall und im Anschluss viel Sonne auf die oberösterreichischen Schüler. Bis jetzt können wir uns bereits über ein Gästeplus von 15 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres freuen."

Zufrieden ist auch Stefan Schimpl, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Almtal-Salzkammergut. "Der Skibus von Scharnstein und St. Konrad ist immer voll", sagt er. "Generell sind die Semesterferien der Wiener und Niederösterreicher sehr gut gelaufen, das deutet in unserer Region auf eine positive Bilanz hin, auch wenn natürlich erst am Ende der Saison abgerechnet werden kann."

Ähnlich sieht es Doris Weidinger von der Schischule Grünau: "Bei uns lernen in den Semesterferien pro Woche etwa 200 Kinder das Skifahren. In der vierten Februarwoche kommen nochmals an die 300 holländischen Kinder dazu." Die Schischule Grünau ist so gut wie ausgebucht, ein deutlicher Zuwachs ist auch beim Skiverleih zu verzeichnen. "Es gibt viele Wiedereinsteiger, die sich vom diesjährigen, herrlichen Winter am Kasberg inspirieren lassen und nach Jahren das Skifahren wieder ausprobieren", so Weidinger.

