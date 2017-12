Zimmermanns Beitrag für die Laufwelt

ST. WOLFGANG. Der "Vater des Wolfgangseelaufs" feierte am vorgestrigen Stefanitag seinen 80. Geburtstag.

Wolfgangseelauf-Erfinder Franz Zimmermann mit dem Sieger der heurigen Auflage, Hosea Tuei (KEN) Bild: Hörmandinger

Sein Name ist mit dem Laufsport eng verbunden: Franz Zimmermann, der erste Sieger und Gründer des Wolfgangseelaufs, feierte am 26. Dezember seinen 80. Geburtstag.

Der Wolfgangseelauf zählt – wie viele Teilnehmer und Zuschauer bestätigen werden – zu den schönsten Erlebnisläufen Österreichs und hat auch internationalen Stellenwert. Die Veranstaltung, die jährlich Tausende Läufer ins Salzkammergut lockt, ist Franz Zimmermann zu verdanken. Bei der im Jahr 1972 ausgetragenen Premiere des 27 Kilometer langen Laufbewerbs rund um den Wolfgangsee mit Start und Ziel vor dem Rathaus der Gemeinde war es der "Erfinder" des Rennens, der sich zum Sieger kürte.

Aber blenden wir noch weiter zurück: zu einem Spätherbsttag des Jahres 1971. Damals startete Zimmermann gemeinsam mit seinem Freund Hans Breidbach-Bernau in St. Wolfgang zur ersten Seeumrundung, quasi einer Generalprobe – natürlich nicht ahnend, dass der Lauf zu einer derartigen Erfolgsgeschichte werden könnte. Es war ein kleines Abenteuer, denn noch nie zuvor waren die beiden eine so lange Strecke gelaufen. Es fehlten Getränke und Energiespender. Nach der Zinkenbachbrücke bei Kilometer 16 stellte ein Schäferhund die zwei Laufpioniere. Nach einigen bangen Minuten befreite der Hundebesitzer die Sportler mit dem Kommentar: "Habt‘s leicht was g‘stohlen, weil‘s so rennt‘s?"

Nach der Zielankunft in St. Wolfgang wurde die kühne Idee eines regelmäßigen Laufes rund um den Wolfgangsee geboren, dessen Geburtsstunde schließlich am 26. Oktober 1972 schlagen sollte. 13 Läufer waren damals am Start, elf davon erreichten das Ziel. Der Sieger hieß, wie erwähnt, Franz Zimmermann, der bis 1979 beim 27-Kilometer-Klassiker an den Start ging. Anschließend fungierte er bis zur 40. Auflage im Jahr 2011 als Chef-Organisator, ehe er diese Agenden an Franz Sperrer übergab.

Ein Laufbewerb als Lebenswerk

"Der Wolfgangseelauf hat mich 40 Jahre lang begleitet – und umgekehrt", sagt Zimmermann, auf sein Lebenswerk zurückblickend. "Die Faszination dieses Laufes soll noch viele Generationen von laufbegeisterten Menschen in ihren Bann ziehen." Die nunmehrigen Organisatoren der Veranstaltung haben deren Gründer gewürdigt, indem Zimmermanns Porträt zum 80. Geburtstag auf der Rückseite der Teilnehmer-Medaillen eingraviert wurde.

Aktiv wie eh und je, feierte der Jubilar seinen runden Ehrentag mit einem Auftritt als Musiker des Salzkammergut-Salonquintetts am vorgestrigen Stefanitag im Michael-Pacher-Haus in St. Wolfgang.

