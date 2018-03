Wolfsegger Kart-Pilot startet mit großen Zielen in die neue Rennsaison

WOLFSEGG. Stefan Fürtbauer: Junioren-Staatsmeister werden und bei EM-Läufen vorne mitmischen

Mit seinem 27 PS starken Kosmic/Rotax-Kart erreicht der 15-jährige Stefan Fürtbauer bis zu 124 Stundenkilometer. Bild: Alois Huemer

Der 15-jährige Wolfsegger Kart-Rennfahrer Stefan Fürtbauer hat heuer zwei sportliche Ziele: in der Junioren-Klasse Österreichischer Staatsmeister zu werden und bei der CEE-Europameisterschaft vorne mitzumischen.

Stefan, der heuer für das Team der "Speedworld Academy" startet, geht gut vorbereitet in die neue Rennsaison: Unter Anleitung seines neuen Teams hat er den Winter über fleißig an seiner körperlichen Fitness sowie am Rennsimulator gearbeitet. Im März standen Trainingseinheiten in der Speedworld in Bruck/Leitha sowie auf der Pista Azzurra in Italien, wo am 24. und 25. März das erste Rennen zur Österreichischen Meisterschaft gefahren wird, auf dem Programm. Am ersten April-Wochenende geht auf dem Adria-Raceway (I) der erste Lauf zur CEE-Europameisterschaft über die Bühne.

2017 gewann Stefan souverän die MRC-Austria-Serie, die Österreichische Meisterschaft beendete er nach teilweise unverschuldeten Ausfällen auf Rang drei. Vor allem konnte Stefan Fürtbauer bereits international mit Top-Ten-Plätzen auf sich aufmerksam machen

In der Junioren-Klasse ist Stefan durch seine Körpergröße – er ist 1,82 Zentimeter groß – aufgrund des höheren Schwerpunktes insofern benachteiligt, da er viel exakter lenken und die Bremspunkte genauer einhalten muss als ein kleinerer Fahrer. Was jedoch auch wieder eine gute Schule für spätere Rennserien ist.

Topspeed bei 124 km/h

Körperliche Fitness ist im Kartrennsport unabdingbar, die Fahrer erreichen extrem hohe Kurvengeschwindigkeiten. Stefan bereitet sich körperlich für die Rennen zuhause in der eigenen Kraftkammer vor. Mit seinem 27 PS starken Kosmic/Rotax-Kart erreichte er heuer auf der 1302 Meter langen Kartpiste in Adria (Italien) eine Geschwindigkeit von 124 km/h. Die Durchschnittsgeschwindigkeiten betragen beinahe 100 km/h! Nicht umsonst gilt der Sport mit diesen kompromisslosen Renngeräten, die nur einen Zentimeter Bodenfreiheit aufweisen, als die beste Schule für eine spätere Karriere im Formel-Rennsport. Wie anstrengend der Kart-Rennsport ist, weiß auch DTM-Pilot Lucas Auer, der im Rennkart auf dem Adria-Raceway für die neue Saison trainierte: "Das war unheimlich anstrengend, mein ganzer Körper kann ein Lied davon singen." (hue)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema