"Wolfgangsee könnte drei Orte heizen"

STROBL. Wärmepumpen würden den See nur um ein Grad Celsius abkühlen, erklärt der Geologe Gerald Anthes.

St. Wolfgang, Strobl und St. Gilgen könnten sich von fossilen Brennstoffen schon jetzt verabschieden. Bild: ebra

Mit einer spektakulären Ansage ließ der Geologe Gerald Anthes, der auf Einladung des Rotary Clubs in Bad Ischl einen Vortrag hielt, aufhorchen. "Würde man den Wolfgangsee mit einer Seewasser-Wärmepumpe nur um ein Grad Celsius abkühlen, könnte man mit der gewonnenen Energie alle Gemeinden rund um den See mit Wärme versorgen", so der Strobler.

"Ökologisch vertretbar"

Dass der Wärmetausch negative Auswirkungen auf die Umwelt haben könnte, glaubt Anthes nicht. Gerade in städtischen Bereichen werde ohnehin eine Steigerung der Grundwasser-Temperatur beobachtet, deshalb sei eine Kühlung sogar positiv. "Wenn man es schafft, nur so viel zu entnehmen, wie sich auch regenerieren kann, wäre diese Energieform meiner Meinung nach sehr wohl zu nutzen", erklärt Anthes.

Derzeit werden mehr als 80 Prozent des weltweiten Energiebedarfs durch Erdöl, Erdgas und Kohle gedeckt, argumentiert der Geologe. Der globale Erdölverbrauch habe 2015 bei 15 Millionen Kubikmeter pro Tag gelegen. Alleine was das Erdöl betreffe, werde alle 44 Tage der Inhalt des Wolfgangsees verbrannt.

Indem der Mensch innerhalb weniger Generationen einen Rohstoff verheizt, dessen Entstehung Jahrmillionen brauchte, heizt er aber nicht nur das Erdklima auf. Er handelt auch kurzsichtig, denn die Ressourcen sind begrenzt. "Wir müssen das Erdöl verlassen, bevor es uns verlässt", sagt deshalb Anthes. (ebra)

