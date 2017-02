Wohnungslosigkeit: Mosaik half 900 Menschen

VÖCKLABRUCK. Die Zahl der Klienten der Wohnungslosenhilfe hat sich seit 2010 mehr als verdoppelt.

Sinkende Einkommen, steigende Mietkosten, dazu hohe Arbeitslosigkeit und psychische Erkrankungen sind Ursachen für die steigende Armut. Bild: Weihbold

"Die Wohnungslosigkeit in unserer Region steigt", schlägt Stefan Hindinger, Leiter der Wohnungslosenhilfe "Mosaik", Alarm. 2016 haben 974 Menschen in den Bezirken Vöcklabruck und Gmunden das Angebot des Sozialvereins in Anspruch genommen. Für viele sind Heiz- und Stromkosten ein großes Problem. Ursachen für die steigende Armut sieht das "Mosaik" im Auseinanderklaffen von Einkommen und Fixkosten. Während die Einkommen zuletzt real gesunken sind, sind die Mietkosten stärker gestiegen als die Inflationsrate. So lag diese 2016 bei unter einem Prozent, die Wohnkosten sind aber um drei Prozent gestiegen.

80 Prozent Erfolgsquote

Um 13 Prozent sind die Betreuungen im Bereich Delogierungsprävention gestiegen. 366 Haushalte (853 Personen) wurden vom "Mosaik" 2016 betreut. Bei über 80 Prozent war die Arbeit des "Mosaik" erfolgreich: Die Wohnung konnte erhalten werden oder es gab einen Wechsel in eine neue, leistbare Wohnung.

3193 Nächtigungen in der Notschlafstelle waren um 32 Prozent mehr als 2015. Wie dramatisch die Zahlen in den letzten Jahren gestiegen sind, zeigt ein Blick auf die Statistik: 2010 verzeichnete man erstmals über 2000 Nächtigungen seit Eröffnung der Notschlafstelle im Jahr 1990. Nur zwei Jahr später wurde die 3000er-Marke überschritten. Arbeitslosigkeit, Krankheit, Scheidung und Verschuldung sind die Hauptprobleme der Notschlafstellenklienten. 20 Prozent der Betroffenen sind Frauen. Immer belegt waren die 15 Wohnplätze in den Übergangswohnungen in Vöcklabruck und Aurach. 43 Personen nahmen dieses Angebot "betreuten Wohnens" in Anspruch.

Seit 2010 hat sich die Gesamtklientenzahl mehr als verdoppelt. "Unsere personelle und räumliche Ausstattung hat mit dieser Entwicklung bei weitem nicht Schritt gehalten", berichtet Hindinger. In dieser Situation ist das den Sozialeinrichtungen vom Land verordnete Sparpaket umso fataler. "Wir müssen mit weniger Geld immer mehr Menschen beraten und betreuen. Das kann auf die Dauer nicht gutgehen", so Hindinger.

In seiner Arbeit kann der Sozialverein nur erfolgreich sein, weil viele mit den von Armut betroffenen Menschen solidarisch sind. "Daher ein ganz großes Dankeschön an die ehrenamtlichen Mitarbeiter im Elisabethstüberl und im Finanzcoaching", so Hindinger. Das Mosaik bedankt sich auch bei den Spendern. "Ihre Spende hilft, Armut in der Region zu lindern!", so Hindinger. 2016 wurden 56.500 Euro aus dem Solidaritätsfonds des Vereines Sozialzentrum vergeben.

Das „Mosaik“-Team um Leiter Stefan Hindinger (vorne Mitte)

