"Wohnen60+": Senioren leben mit Sicherheitsnetz

VÖCKLABRUCK. Barrierefreie Mietwohnungen beim Seniorenheim.

Mit dem Neubau des Seniorenheimes am Pfarrerfeld hat die Stadt zwölf barrierefreie Mietwohnungen geschaffen, in denen Senioren bis ins hohe Alter ein selbstbestimmtes Leben führen und zugleich von der Infrastruktur des Heimes so weit profitieren können, wie sie es möchten oder brauchen. Das Angebot "wohnen60+" trägt damit dem Wunsch Rechnung, so lange wie möglich in den vier Wänden bleiben zu können, bei Bedarf aber Unterstützung zu bekommen.

Den Mietern von "wohnen60+" stehen die Gemeinschaftseinrichtungen des Hauses – von den Parkanlagen über den Andachtsraum bis zur Sonnenterrasse mit Blick über Vöcklabruck – offen. Zahlreiche Angebote zur Freizeitgestaltung können genützt werden, müssen aber nicht. Alle Wohnräume wurden speziell für altersbedingte Bedürfnisse konzipiert. Ein Umrüsten der Wohnungen bei Pflegebedürftigkeit ist jederzeit unentgeltlich und ohne großen Aufwand möglich.

Bürgermeister Herbert Brunsteiner (VP) ist stolz, dass die Stadt diese Wohnform den Seniorinnen und Senioren anbieten kann. "So bestimmen sie selbst, wie sie wohnen und welches Angebot sie nützen möchten. Wir haben sozusagen ein Sicherheitsnetz für sie geknüpft, das sie zuverlässig auffängt, wenn sie es brauchen", erklärt der Vöcklabrucker Bürgermeister. Infos unter Tel. 07672 / 27 9 22-11.

