Wirt der Goiserer Hütte "will nicht mehr"

BAD GOISERN. Christian Spitzer hört nach sieben Jahren auf. Der Alpenverein tagt heute wegen einer Neubesetzung.

Die Goiserer Hütte unter dem Kalmberg ist im Sommer und Winter beliebt. Bild: Egger

Die Entscheidung ist lange gereift. Im verflixten siebten Jahr hat sich Christian Spitzer endgültig entschieden. Der 52-Jährige war seit 2011 unterhalb des Kalmberggipfels heimisch, betreute auf der Goiserer Hütte Tages-und Nachtgäste und wird sein Wirtsleben ab Juni im Tal fortsetzen. "Es passt einfach nicht mehr. Es war eine wirklich schöne Zeit mit lässigen Leuten", sagt der Goiserer. "Meine Freizeit war aber der Schlaf und das will ich nicht mehr". Ein gewünschter Ruhetag im Sommer sei ihm vom Alpenverein nicht gewährt worden.

Neuer Pächter gesucht

Spitzer wird voraussichtlich noch drei Monate als Wirt in 1592 Metern Seehöhe arbeiten – so lange läuft seine Kündigungsfrist. Ob er bereits vorzeitig ins Tal wechseln kann, wird heute bei der Sitzung des Goiserer Alpenvereins besprochen. "Wir waren im Großen und Ganzen immer zufrieden und bedauern, dass der Christian aufhört", sagt Günter Putz, Obmann des Alpenvereins Bad Goisern. Für seine Nachfolge gebe es bereits zahlreiche Anfragen. "Ich verstehe, dass die Arbeit als Hüttenwirt gerade im Sommer hart ist. Aber Ruhetage für eine Hütte, die an zwei Weitwanderwegen liegt, sind schwierig. Im Winter gibt es die sehr wohl. Aber das alles wurde ja im Vorhinein vertraglich vereinbart", sagt Thomas Poltura, Chef des oberösterreichischen Alpenvereins.

Erfreuliche Nachrichten gibt es aus dem östlichen Höllengebirge: Das Gmundner Paar Jochen und Susanne weckt zu Pfingsten die Rieder Hütte aus dem langen Winterschlaf. Sie sind Neulinge auf dem Gebiet und folgen dem langjährigen Wirt Daniel Weber nach.

