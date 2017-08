Wie der Südtirol-Konflikt Meran und Bad Ischl verbindet

BAD ISCHL. Während der Nazizeit wurde die Kaiserstadt für 75 Südtiroler zur neuen Heimat. In beiden Städten erinnert man sich noch heute daran.

Ines Schiller, Paul Rösch, Hannes Heide und Florian Pichler im Rathaus von Meran Bild: Stadtgemeinde Bad Ischl

Zwischen 1939 und 1943 mussten sich Südiroler entscheiden, ob sie sich der italienischen Kultur unterwerfen oder ins Deutsche Reich auswandern. Darauf hatten sich die beiden faschistischen Verbündeten Benito Mussolini und Adolf Hitler geeinigt, um die ethnischen Konflikte südlich des Brenners zu beenden. Die Nationalsozialisten prognostizierten den Südtirolern damals eine rosige Zukunft im Reich. Viele Südtiroler glaubten den falschen Versprechungen und entschieden sich zu gehen. Auch Bad Ischl nahm in dieser Zeit 75 so genannte „Optanten“ auf.

Meraner, der in Ischl aufwuchs

Zum Dank dafür schenkte im Mai Merans Bürgermeister Paul Rösch Bad Ischl im Namen seiner Stadt eine Palme. Hannes Heide, SP-Bürgermeister von Bad Ischl, bedankte sich nun mit einem Gegengeschenk. Bei einem Besuch in der sütdiroler Stadt gemeinsam mit seiner Frau und SP-Stadträtin Ines Schiller brachte er eine junge Linde mit. Das eigentliche Geschenk, eine Kaiserlinde, war mit 3,5 Meter Höhe zu groß für den Transport und wird noch per Spedition nach Meran geschickt.

Bei der Überreichung war auch Florian Pichler dabei. Der Meraner kam mit seiner Mutter und zwei Brüdern Anfang der Vierzigerjahre nach Bad Ischl in die Brennerstraße, wuchs in der Salzkammergut-Metropole auf, ging später aber wieder zurück in seiner Heimat. Dem Salzkammergut ist Pichler nach wie vor tief verbunden, und in Meran wird er als „der Ischler“ bezeichnet. Florian Pichler hatte im Frühjahr auch den Besuch der südtiroler Delegation in Bad Ischl organisiert. (ebra)

