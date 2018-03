Wie aus Metall ein Elefant werden kann

GMUNDEN. Ein Unternehmen, das einst wie ein Kind wuchs und gedieh, lud begeisterte Knirpse ein

Buben, Mädchen und Kindergärtnerinnen des Kindergartens Gmunden-Traundorf im Traditionsbetrieb Dr. Majer – links Geschäftsführerin Verena Majer Bild: privat

Viel Engagement, Durchhaltevermögen und Zielstrebigkeit machten das im Münzfeld an der Gemeindegrenze von Gmunden und Gschwandt angesiedelte Unternehmen Dr. Majer Maschinenbau GmbH in den vergangenen 40 Jahren zu einer erfolgreichen Firma. Mit zwei Mitarbeitern begonnen, zählt der Betrieb heute fast 40 Beschäftigte und genießt einen guten Ruf weit über die Region hinaus. Die Geschicke leitet in zweiter Generation Verena Majer als Geschäftsführerin.

Wenn man die Fertigungshallen betritt und sie durchschreitet, ist man fasziniert: Überall regt und rührt sich etwas, die Mitarbeiter – vor allem auffällig viele junge – stehen an den Maschinen und Geräten. Aber vor allem und gerade die ganz, ganz Jungen sind es, die für technische Themen begeistert werden sollen. Daher hat sich Firmenchefin Verena Majer, selbst Mutter von zwei kleinen Mädchen, etwas Bemerkenswertes einfallen lassen: Sie lud Kinder des Kindergartens Gmunden-Traundorf in ihr Unternehmen zu einer Besichtigung ein. Dabei wurde auch ein Werkstück hergestellt.

Sissy Wolfsgruber, Leiterin der Gruppe 2 ("Sonnengruppe") im Kindergarten Traundorf: "Für uns ist das ein ganz besonderer Ausflug zur Firma Majer, und wir schauen uns an, was man aus Metall alles machen kann." Die Kinder seien sehr interessiert und besonders fasziniert vom Laser. "Sie dürfen damit ihren eigenen Elefanten aus Metall ausschneiden, den sie dann selbst biegen dürfen. So können die Kinder bereits früh sehen, wie man mit Metall arbeiten kann. Wir wollen ihnen auch zeigen, welche Berufe es gibt in unserer Umgebung."

In der Firma Majer waren Luca, Bernhard, Fridolin, Franziska, Friederike, Lina, Alex und Xaver mit dabei und bastelten mit Freude an ihren metallenen Elefanten, die – wie die Salzkammergut-Nachrichten am Ergebnis sehen durften – großartig gelangen.

Dr. Majers Leistungsspektrum ist vielfältig: Es reicht vom Laserschneiden und der mechanischen Blechbearbeitung bis hin zu Oberflächenfinish bei Edelstahl. Wichtig für junge Leute, die sich angesprochen fühlen: Das Unternehmen nimmt auch im kommenden Herbst wieder Lehrlinge auf. Infos im Internet unter der Adresse www.majer.co.at

