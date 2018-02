Wetterkapriolen beschäftigten die FF Regau

REGAU. Dass die Feuerwehr Regau im Vorjahr zu 251 Einsätzen ausrücken musste, ging in allererster Linie auf das Konto von Naturereignissen – Stürmen und Wespen. 221 der 251 Einsätze waren technischer Art – dies vor allem aufgrund der Wetterkapriolen im Sommer und Herbst, nach denen Straßen frei gemacht, umgestürzte Bäume entfernt und Dächer notdürftig versorgt werden mussten. Überdies wurde die FF Regau zu einer rekordverdächtigen Anzahl von Einsätzen wegen Wespen- und Hornissennestern zu Hilfe gerufen.

2115 Stunden standen die Kameraden an der Unwetter-Front im Einsatz, in Summe leisteten sie 15.494 Stunden freiwillig für die Allgemeinheit. Um die Platznot im Feuerwehrhaus in den Griff zu bekommen, stellten die Florianijünger einen Lagercontainer auf. Die Wehr wurde mit 50 Garnituren Einsatzbekleidung samt Helmen neu eingekleidet. Im Juni wird heuer der neue Tanklöschwagen in den Dienst gestellt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema