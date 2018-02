Wer hat Platz für die beiden Pferde Tinka und Dega?

OBERWANG. Tierschutzverein muss den Assisi-Hof räumen und sucht eine neue Bleibe für die zwei Pferde

Wer nimmt Tinka auf (Tierschutzverein) Bild: Tierschutzverein

Vor sechs Jahren zogen Tinka (19) und Dega (21) auf den Assisi-Hof. Die Besitzerin musste übersiedeln und konnte ihre beiden Lieblinge nicht mitnehmen. Seither sind Tinka und Dega Teil der Assisi-Hof Familie in Oberwang. Genau jener Assisi-Hof, der nun im Frühling geräumt werden muss. Dringend sucht der Österreichische Tierschutzverein ein neues Zuhause für die beiden Tiere. "15 Jahre lang diente der Assisi-Hof in Oberwang als erste Adresse für gerettete Tiere des Österreichischen Tierschutzvereins. Die Besitzer haben Eigenbedarf angemeldet, und wir müssen den Hof nun räumen", so die Tierschützer. Aktuell suche man nach einem neuen Hof, der als Assisi-Hof betrieben werden kann. Manche Tiere können währenddessen auf den weiteren Assisi-Höfen untergebracht werden, für andere suche man nun ein neues Zuhause.

Vor allem für Tinka und Dega wird dringend eine neue Bleibe gesucht. "Die Boxen unserer Assisi-Höfe sind derzeit alle belegt", so Uwe Gottschalk, Tierretter und Pfleger des Tierschutzvereines. Die Warmblutstute und der Haflingerwallach sind sehr verträglich und gesundheitlich in gutem Zustand. Als Reitpferde können sie nicht mehr eingesetzt werden. Infos an office@tierschutzverein.at oder Telefon 0662 / 84 32 55 17.

