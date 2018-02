Weil ihnen so fad war: Junge Männer stahlen ihrem Freund Autos und Handys

SCHWANENSTADT. Zwei Beschäftigungslose, 19 und 22 Jahre alt, müssen sich jetzt vor Gericht verantworten.

Eine unglaubliche Dummheit leisteten sich am Wochenende zwei junge Männer aus dem Bezirk Vöcklabruck. Der 22-jährige Schwanenstädter und der 19-jährige Gaspoltshofener – beide arbeitslos – entwendeten einem Freund die Wohnungsschlüssel. Als sie wussten, dass er abends nicht zu Hause war, drangen sie in seine Wohnung ein und stahlen die Schlüssel zweier Autos sowie zwei Mobiltelefone.

Der 22-Jährige verkaufte gleich ein Handy, um Schulden zu bezahlen. Dann holten die beiden mit den gestohlenen Autos Freunde in Neukirchen bei Lambach ab.

Als ihre Opfer, ein 19-jähriger Schwanenstädter und seine 45-jährige Mutter, um 23.30 Uhr heimkehrten, bemerkten sie den Diebstahl und alarmierten die Polizei. Diese löste über Funk sofort eine Fahndung aus.

Um 1.20 Uhr konnten die beiden gestohlenen Autos in der Timelkamer Ortschaft Pichlwang von der Polizei tatsächlich gestoppt werden. Doch während sich der 22-jährige Schwanenstädter widerstandslos festnehmen ließ, flüchtete der 19-jährige Gaspoltshofener mit dem gestohlenen Pkw in zunächst unbekannte Richtung. Während seiner Flucht touchierte er eine Schneestange und beschädigte den Pkw im Frontbereich.

Doch die Polizeibeamten wussten inzwischen, wo der junge Mann wohnt. Er konnte in den frühen Morgenstunden an seiner Wohnadresse in Gaspoltshofen festgenommen werden.

Bei ihrer Einvernahme gaben die beiden jungen Männer als Motiv Langeweile an. Sie wurden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt und müssen sich nun vor Gericht rechtfertigen.

