Wechsel an der Spitze der Gmundner VP-Gemeinderatsfraktion

GMUNDEN. Der bisherige schwarze Fraktionsobmann Siegfried John tritt überraschend zurück - aus persönlichen Gründen, wie er sagt. Seine Nachfolgerin wird die bisherige Stellvertreterin Auguste Thallinger.

VP-Bürgermeister Stefan Krapf mit der neuen Fraktionsobfrau Auguste Thallinger und ihrem Vorgänger Siegfried John. Dieser bleibt einfaches Gemeinderatsmitglied. Bild:

Einen Wechsel gibt es an der Spitze der ÖVP-Gemeinderatsfraktion. Der bisherige Obmann Siegfried John zieht sich auf eigenen Wunsch zurück. Als seine Nachfolgerin wird der Fraktion Auguste Thallinger vorgeschlagen. Den Vorsitz im Liegenschaftsausschuss soll Michael Schneditz-Bolfras übernehmen. Die Wechsel sollen bei der Fraktionssitzung am 20. März beschlossen werden.

„Ich möchte nach sehr intensiven Jahren im beruflichen, politischen und vor allem auch privaten Bereich etwas kürzertreten und habe mich daher entschieden, mich vom Vorsitz in der Fraktion und des Liegenschaftsausschusses zurückzuziehen“, erklärt John seinen Schritt per Presseaussendung. Der ehemalige grüne Stadtrat galt als Macher in der zweiten Reihe. Er war unter anderem wesentlich daran beteiligt, dass die Stadt-Regio-Tram verwirklicht wird. Johns Alleingänge lösten innerhalb der VP mitunter jedoch auch Irritationen aus.

„Sigi John hat mich über seine Pläne informiert. Sein Schritt ist zu akzeptieren“, sagt Bürgermeister Krapf. „Ich möchte mich bei ihm auf diesem Wege herzlich für seinen Einsatz in den vergangenen Jahren bedanken. Er war ein Motor in unserer Stadt und hat sehr viel Zeit und Energie investiert, und es ist daher verständlich, dass er wieder mehr Zeit für andere Dinge im Leben haben will“, sagt Bürgermeister Stefan Krapf.

Sein Gemeinderatsmandat wird John weiterhin ausüben. Als seine Nachfolgerin an der Fraktionsspitze wurde die bisherige Fraktionsobmann-Stellvertreterin Auguste Thallinger nominiert. Als ihr Stellvertreter wird Manfred Andessner vorgeschlagen. „Mit Gusti Thallinger wurde eine hervorragende Nachfolgerin für John gefunden“, so Krapf. „Sie konnte an seiner Seite des ‚Geschäft‘ des Fraktionsobmannes kennenlernen, ist fachlich kompetent und wird über die Parteigrenzen hinaus geschätzt.“

Den Vorsitz im Liegenschaftsausschuss soll Michael Schneditz-Bolfras übernehmen. Bei der kommenden Fraktionssitzung am Donnerstag sollen alle personellen Änderungen beschlossen werden.

