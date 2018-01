Wanderungen mit Schneeschuhen zu den verborgenen Plätzen im Attergau

Der Stupid-Naturkonsument wird nur bei Kitschwetter unterwegs sein.

Natur in Form von Dauerregen, Schauerwetter hat mit 'schöner Natur' natürlich nix gemein.

Im übrigen tät mich interessieren, welche Wahrnehmung seine Kunden an der 'schönen Natur' haben.

Holzplantagen, mit Dieselkisten erreichbar, gehört wohl auch dazu.

Bewusste, schonende Anpirsch an ursprünglicher, unkultivierter Natur wie Tetrao, Cypripedium, Bufo, etc, ... sieht man auf deren Fotos de facto nie.



Es geht ums Geschäft mit den gewollten Natur-Analphabeten, u. sonst gar nix...



http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/muehlviertel/Schneeschuhgeher-koennen-Auerhuhn-gefaehrden;art69,2790073