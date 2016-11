Wahlempfehlung der Bürgermeister für Van der Bellen stößt FP sauer auf

VÖCKLABRUCK. FP-Kandidat Norbert Hofer spricht im privaten Kreis vor 50 Personen in Mondsee.

Vöcklabrucker FP-Bezirksobmann Rudolf Kroiß: Im Wahlkampf werden demokratische Grundsätze missachtet. Bild: gh

Bereits im Sommer hatten mehrere VP-Bürgermeister am Rande eines Treffens in Mondsee keinen Hehl daraus gemacht, dass sie Alexander Van der Bellen bei der Bundespräsidentenwahl ihre Stimme geben werden – vor laufender Kamera. Bei der überparteilichen Initiative der Bürgermeister für Van der Bellen sind fünf Ortschefs aus dem Bezirk Vöcklabruck dabei – vier aus den Reihen der SP, einer von der VP.

"Das ist demokratiepolitisch ein bisserl bedenklich", kommentiert FP-Bezirksgeschäftsführer Ernst Ahammer den Einsatz der Bürgermeister für den ehemaligen Grünen Politiker. "Die Bürgermeister stehen so in der Öffentlichkeit, die sollten ihrem Amt Rechnung tragen", ärgert sich auch Bezirksobmann Rudolf Kroiß über die Wahlhelfer aus den Reihen der Ortschefs.

Hofer kommt nach Mondsee

Die FP werde im Bezirk bis zum 4. Dezember einen "Wahlkampf der Vernunft" (Kroiß) machen: Statt großer Veranstaltungen wird es Bürgerstandln und Verteilaktionen geben. FP-Hofburg-Kandidat Norbert Hofer wird dabei in Vöcklabruck nicht öffentlich wahlkämpfend in Erscheinung treten. Allerdings gibt es in Mondsee einen privaten Auftritt Hofers, der auf Einladung des Sankt-Georg-Ordens im privaten Kreis vor rund 50 Personen reden wird.

FP-Obmann Kroiß befürchtet, dass in den nächsten Tagen wieder die Zerstörung von Hofer-Plakaten und Hass-Postings im Internet zunehmen würden. "Da und dort im Bezirk wird auch in Schulen eine politische Einflussnahme versucht", ist der Freiheitliche überzeugt, dass demokratische Grundsätze missachtet würden.

Die Freiheitlichen sind überzeugt, dass beim Urnengang am 4. Dezember alles mit rechten Dingen zugehen wird. "Da wird besonders gut aufgepasst", sagt Ahammer. Eine Folge könnte sein, dass man etwas länger auf das Ergebnis der Wahl warten müsse. Für die FP-Wahlbeisitzer habe es ein dreiminütiges Schulungsvideo und Wahlfibeln gegeben. Bei der letzten Wahl habe es im Bezirk keine großen Probleme gegeben, weiß Ahammer – abgesehen davon, dass die Wahlkartenkuverts aus Frankenburg eine falsche Farbe hatten.

