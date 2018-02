Während Gmundner Schule ausgebaut wird, entzieht ihr der Gesetzgeber den Boden

GMUNDEN, VÖCKLABRUCK. Nach einer Gesetzesänderung sind Integrationsklassen in der Gmundner Lenau-Schule und der Vöcklabrucker Pestalozzischule plötzlich illegal. Der Gmundner Standort droht drei Viertel der Schulkinder zu verlieren. Dabei wird die Schule gerade für 5,2 Millionen Euro renoviert uns ausgebaut.

Der Gesetzgeber will die Zahl der Schulversuche eingrenzen – auch wenn es sich um erfolgreiche handelt. Bild: Weihbold

Die rot-schwarze Bundesregierung veränderte im Vorjahr das Schulorganisationsgesetz und limitierte dabei die Zahl der Klassen, die als Schulversuch geführt werden dürfen auf maximal fünf Prozent. In Oberösterreich werden aber Integrationsklassen an Sonderschulen generell als Schulversuch geführt.

Vorzeigeschule in Gmunden

In der Gmundner Nikolaus-Lenau-Schule gibt es seit 1992 integrative Klassen mit Volks- und Sonderschülern. Derzeit werden 30 Sonderschüler und 93 Volksschüler gemeinsam (und klassenübergreifend) unterrichtet. Die Lenau-Schule gilt als Vorzeigemodell. Delegationen aus anderen Bundesländern pilgern an die Gmundner Schule, an der Kinder mit Lernschwächen nicht abgesondert werden und Volksschulkinder soziale Kompetenz erlernen.

Doch damit dürfte es nun vorbei sein. Am 1. Februar wurde Direktor Walter Mayrhofer von der Schulbehörde mitgeteilt, dass er keine Volksschüler mehr aufnehmen dürfe. Dabei machen sie drei Viertel der Schüler aus. Mayrhofer ist entsetzt. „Ein Erfolgskonzept wird hier willkürlich und ohne jede Not beendet“, sagt er.

Besonders absurd: Die Lenau-Schule, die starken Zulauf hat, wird von der Stadtgemeinde Gmunden gerade für 5,2 Millionen Euro renoviert und ausgebaut. Die Stadt verkaufte Grundstücke, um sich die Investition leisten zu können.

Entsprechend sauer ist VP-Bürgermeister Stefan Krapf. Der gelernte Pädagoge ist aber vor allem deshalb entsetzt, weil er vom Konzept der Schule überzeugt ist. „Die Entscheidung in Wien ist in keiner Weise nachvollziehbar“, sagt er. „Das ist ein pädagogischer und gesellschaftspolitischer Rückschritt, gegen den wir uns zur Wehr setzen werden.“ Unter anderem werde der Gemeinderat eine Resolution verabschieden, kündigt Krapf an.

In der Nikolaus-Lenau-Schule findet am Donnerstag ein Elternabend statt, bei dem die betroffenen Familien informiert werden. Elternvertreter haben bereits begonnen, sich mit Betroffenen in anderen Bundesländern zu vernetzen.

Betroffen vom Ende des Schulversuchs ist auch die Vöcklabrucker Pestalozzischule, die noch im November mit dem Inklusionspreis für Oberösterreich ausgezeichnet worden ist. „Da haben wir uns noch gefreut“, schildert Direktor Erwin Bichler im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Jetzt ist indessen unklar, wie es weitergehen soll. Allerdings gibt es in Vöcklabruck einen Silberstreif am Horizont: Da mit dem Neubau der Pestalozzischule die Zusammenlegung der Volksschule 2 geplant ist, wird jetzt angedacht, eine Klasse der VS 2 bereits ab Herbst in die Pestalozzischule zu dislozieren. Auf diese Art ließe sich eine Integrationsklasse ermöglichen – ohne ihn als Schulversuch titulieren zu müssen.

