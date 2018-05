"Voralpenkings": Stein für Stein zum neuen Heim

VÖCKLABRUCK. Führung des Vöcklabrucker Eishockeyvereins startet Baustein-Aktion – Zahl der Aktiven hat sich verdreifacht.

So soll der Zubau aussehen. Bild: (Voralpenkings)

Der Eishockeyverein "Voralpenkings" ist den Kinderschuhen entwachsen. Nun soll ein neues "Vereinsheim", wie es die Verantwortlichen nennen, gebaut werden. 15 Jahre sind seit der Gründung der Voralpenkings vergangen, die Entwicklung des Vereins spricht für das aktuelle "Projekt Vereinsheim".

Vor allem in den jüngsten zwei Jahren erfreute sich Eishockey in Vöcklabruck und Umgebung trotz sportlicher Konkurrenz aus Gmunden und dem Innviertel immer größerer Beliebtheit. Binnen zwei Spielzeiten verdreifachte sich die Zahl der Spieler in Vöcklabruck. Mittlerweile zählt der ehrenamtlich geführte Verein 50 Erwachsene und 50 Kinder, die regelmäßig in der 2. Landesliga, der Hobbyliga und in Jugendligen auf dem Eis dem Puck nachjagen.

"Der Zuspruch ist riesig, die Halle platzt aus allen Nähten – darum wollen wir jetzt einen Zubau über eine Baustein-Aktion finanzieren", sagt Vorstandsmitglied Mathias Holzinger.

Aktuell ziehen sich die Spieler in einem Doppelcontainer um, die Ausrüstungsgegenstände werden in einem Privatkeller gelagert. Damit soll es bald vorbei sein. An der Hinterseite der Vöcklabrucker Eishalle, die dem Gemeindeverband REVA gehört, soll ein "Vereinsheim" entstehen – mit entsprechendem Platz für vier Mannschaften (in Junioren- und Erwachsenen-Kabinen), einer Sanitäreinheit und einem Lagerraum. "Wir wollen Eishockey für die breite Masse bieten, die Kosten für die Mitglieder möglichst gering halten und so einen einfachen Zugang zu einem sonst eher teuren Sport schaffen", sagt Holzinger, der deshalb die Idee für die Baustein-Aktion hatte.

60.000 Euro sollen auf die Beine gestellt werden, 13.000 sind bisher schon zusammengekommen. Im Juli soll der Baustart erfolgen, bei dem die Cracks die meisten Arbeiten selbst erledigen wollen. Ein Baustein kostet 20 Euro.

Alle Informationen zum Thema unter www.voralpenkings.at

