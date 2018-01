Von Faulheit ist bei Imker Robert Moser keine Rede

OTTNANG AM HAUSRUCK. Bruckmühler braucht nur Honiggläser auf seine Bienenkästen zu stellen, der Rest geschieht fast von selbst.

Robert Moser, fleißiger Bienenvater und ausdauernder Läufer Bild: privat

Ironischerweise, aber in Wirklichkeit natürlich nicht zutreffend, nennt sich Robert Moser vom Imkerverein Bruckmühl im Hausruckwald (Gemeinde Ottnang, Bezirk Vöcklabruck) einen "faulen Imker". Doch das, als was er sich mit Augenzwinkern selbst bezeichnet, ist Moser ganz und gar nicht – eher so etwas wie der begnadete Pflanzenkenner Karl Ploberger, der sich ja auch gerne als "fauler Gärtner" darstellt, es aber nicht ist. Dahinter steckt vielmehr die Klugheit, Geschöpfe genau das selbst machen zu lassen, was die Natur vorgibt. Am Beispiel Moser: Als heuer seine Bienen anfingen, Melezitosehonig, der bereits in den Waben kristallisiert, einzutragen, stellte er wie schon einige Male zuvor einfach Honiggläser auf seine Bienenkästen. Die Insekten bauten darin Waben und füllten sie mit köstlichem Tannenhonig.

Seine "gelehrigen" Königinnen züchtet Moser im Übrigen selbst. Sie wurden heuer auf der Salzburger Belegstelle Lienbachtal auf der Postalm oberhalb von Strobl am Wolfgangsee begattet. (gs)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema