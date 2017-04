Vom letzten Einbaum zur ersten Wasserskischule

SALZKAMMERGUT. "Leben am See im Salzkammergut": ein "Österreich-Bild" über elf Seen der Region und ihre Protagonisten.

Gudrun Peter, Wirtin des legendären „Weißen Rössl“ am Wolfgangsee Bild: ORF

Eine sehenswerte Sendung wird am Ostersonntag um 18.25 Uhr in ORF 2 ausgestrahlt: Der vom Unteracher Otmar Schrott gestaltete "Österreich-Bild"-Beitrag aus dem Landesstudio Oberösterreich "Leben am See im Salzkammergut" ist ein Streifzug vom Unteracher Attersee-Fischer Josef Scheichl auf das 26 Meter lange Ausflugsschiff "Weyregg", nach Ohlsdorf zur renommierten Bootswerft Frauscher, ins berühmte "Weiße Rössl" mit Chefin Gudrun Peter oder zum Hallstätter Bildhauer Koloman Mayrhofer.

Die erste Wasserskischule im Salzkammergut ist ebenso ein Thema wie das Kajakfahren und die Entstehung des letzten Einbaums. Das Leben am See spiegelt sich auch in Wasserprozessionen wider; ebenso beim Musizieren auf dem See, dem sogenannten "Seeblasen", und beim Maibaumaufstellen am Ufer der Seen.

Der Attersee, der Traunsee, der Mondsee, der Wolfgangsee, der Hallstätter See, der Irrsee, der Offensee, der Vordere Langbathsee, der Vordere Gosausee, der Schwarzensee und das Naturschutzgebiet Egelsee waren die Drehorte im oberösterreichischen Salzkammergut. Gedreht wurde zu Wasser, am Land und in der Luft während aller vier Jahreszeiten, wodurch auch die stimmungsvollsten Landschaftsaufnahmen im Jahreskreis gezeigt werden können.

