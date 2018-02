Volles Rohr gegen Traiskirchen, denn Swans wollen sich Viertelfinale ersparen

GMUNDEN. Basketball: Am Sonntag empfängt der aktuelle Bundesliga-Zweite die nächsten Verfolger.

Hat anstrengende Partien hinter sich: Swans-Schlüsselspieler Enis Murati war zuletzt gegen Georgien und Serbien im Nationalteam-Einsatz. Bild: Hörmandinger

Kapfenberg und Gmunden liefern sich derzeit in der Basketball-Bundesliga ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Tabellenführung. Die Steirer liegen voran, punktegleich dahinter rangieren die Swans – nur zwei Zähler vor der Nummer drei der Tabelle, den Traiskirchen Lions. Die niederösterreichischen Löwen sind am Sonntag (17 Uhr, Volksbank-Arena) zu Gast bei den Schwänen.

"Das wird sicherlich ein richtungweisendes Spiel hinsichtlich des Playoff-Rankings", ist Swans-Manager Harald Stelzer überzeugt. "Denn die Traiskirchner liegen nur einen Sieg hinter uns, und sie sind neben Kapfenberg und uns eine von den drei Mannschaften, die momentan um einen Platz unter den ersten zwei kämpfen. Denn damit erspart man sich in den Playoffs das Viertelfinale und ist automatisch für das Semifinale qualifiziert."

Die Vorschlussrunde direkt zu erreichen, sei das nächste erklärte Saisonziel, so Stelzer, "und da wär’s halt sehr wichtig, wenn wir Traiskirchen daheim schlagen könnten." Das Semifinale werde im Modus "Best of 5" gespielt, und bei einer Qualifikation ohne Umweg über das Viertelfinale hätte man Heimrecht. "Derzeit denken wir aber Schritt für Schritt", sagt der Manager. "Die Liga hat jetzt ja eine Pause eingelegt wegen der WM-Qualifikationsspiele des österreichischen Nationalteams gegen Georgien und Serbien – also, alle unsere Spieler, außer Enis Murati, hatten Pause. Wir waren zuletzt sehr gut in Form. Ich hoffe, dass uns diese nicht wieder abhanden gekommen ist. Wir haben jetzt im März eine ganze Reihe von Spielen – Fürstenfeld und Klosterneuburg daheim, dazwischen Kapfenberg auswärts –, und die müssen wir positiv gestalten, um zumindest den zweiten Platz absichern zu können."

