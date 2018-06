Vöcklamarkts U18 will den Landestitel holen

VÖCKLAMARKT. Die U18 von Fußball-Regionalligist UVB Vöcklamarkt hat gute Karten im Kampf um den Titel in der OÖ-Nachwuchsliga.

Die U18 der UVB Vöcklamarkt Bild: (OÖN)

Nach dem Unentschieden gegen Vorwärts Steyr hat der UVB-Nachwuchs zwei Runden vor Schluss fünf Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten.

Das Spiel am Samstag (18.30 Uhr) gegen die Blaue Elf aus Linz daheim in Vöcklamarkt könnte bereits vorzeitig den Titel in der höchsten Spielklasse auf Vereinsebene bedeuten. Der Vöcklamarkter Nachwuchs würde sich über zahlreiche Unterstützung von den Zuschauerrängen freuen, wenn es um die OÖ-Meisterschaft in der Altersklasse U18 geht.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema