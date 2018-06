Vöcklabrucker Kriminalisten hoben Drogenring aus: Verdächtiger in Haft

VÖCKLABRUCK. Schwunghafter Handel mit Suchtgift nach intensiven Ermittlungen abgedreht.

Eine Cannabisplantage gab's auch. Bild: (dpa)

Bei Erhebungen des Koordinierten Kriminaldienstes Vöcklabruck wurde eine Tätergruppe ausgeforscht, die von Sommer 2017 bis März 2018 gewerbsmäßig große Mengen Cannabis und Kokain von Wien nach Oberösterreich transportiert und gewinnbringend weiterverkauft hat.

Konkret wird ein 21-Jähriger aus Braunau verdächtigt, bei mehreren Suchtmittelbeschaffungsfahrten von einem 31-jährigen Wiener insgesamt 3,5 Kilogramm Cannabis und 350 Gramm Kokain angekauft zu haben. Der 21-Jährige belieferte anschließend zwei Großabnehmer im Alter von 21 und 20 Jahren aus Schörfling und Regau, die die Drogen an weitere 13 namentlich bekannte Subverteiler und Endkonsumenten verkauften. In einer Wohnung konnten die Ermittler weiteres Suchtgift, große Mengen Bargeld, Aufstreckpulver, verbotene Waffen und Suchtmittelzubehör sicherstellen. Der Wohnungsbesitzer wusste davon aber nichts, da er auf Saison arbeitet und die Unterkunft den Verdächtigen in gutem Glauben überlassen hatte.

Alle Verdächtigen legten ein umfangreiches Geständnis ab und wurden bei der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt. Der 31-jährige Wiener, der zudem eine Cannabisaufzuchtanlage mit 151 Pflanzen betrieb, wurde in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert.

