Vöcklabruck wünscht sich fixe Radarbox bei der Stadteinfahrt am Pfarrerfeld

VÖCKLABRUCK. Bürgermeister: Sechs Radarboxen und ziviles Radarauto bremsen Autofahrer spürbar ein.

Seit Mai steht das zivile Radarfahrzeug der Stadtpolizei an einem der 50 Kontrollpunkte in der Stadt. Bild: Stadt

"Wir bemühen uns um eine fixe Radarstation auf der B143 am Pfarrerfeld", gab Bürgermeister Herbert Brunsteiner beim Pressegespräch über die Sicherheit bekannt. Derzeit läuft das Prüfverfahren der Landesverkehrsabteilung, das auch mobile Radarkontrollen an der nördlichen Stadteinfahrt vorsieht.

Brunsteiner berichtete, dass die Einnahmen aus den Radarstrafen rückläufig seien, weil offensichtlich die Autofahrer nicht zuletzt dank der sechs fixen Radarkästen in der Stadt disziplinierter unterwegs seien. Auch die Beschwerden über das "Abkassieren" durch das zivile Radarauto der Stadtpolizei seien verstummt, sagen der Bürgermeister und Gerald Klement, Chef der Stadtpolizei.

An die Verwaltungsbehörden erstatteten die sieben Stadtpolizisten nicht weniger als 13.524 Verwaltungsanzeigen, davon 12.642 Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung sowie 882 Anzeigen wegen strafbarer Handlungen. Für StVO-Übertretungen gingen 631.411,89 Euro an Strafgeldern an die Stadtkasse. Parkgebühren wurden in der Höhe von 187.500,03 Euro eingenommen.

Eine wichtige Aufgabe der Stadtpolizei ist die Prävention und hier vor allem die Verkehrserziehung. Täglich werden die Schulwege an vier Schutzwegen gesichert. Die seit dem Vorjahr eingesetzten neun Asylsuchenden als Schulwegsicherer hätten sich "hundertprozentig bewährt", betonte der Bürgermeister. Dafür habe die Stadtpolizei Freiräume für andere Aufgaben, sagt Klement. So gebe es regelmäßige Streifen, um Vandalismus und Alkoholmissbrauch hintanzuhalten.

Die Bettelei im Stadtzentrum, die immer wieder für Unmut gesorgt hatte, sei durch das sektorale Bettelverbot eingedämmt worden, berichtete Brunsteiner. Übrigens ist bei der Stadtpolizei auch das Fundamt beheimatet. Ehrliche Finder gaben unter anderem 19 Fahrräder und 135 Schlüssel, Schmuck, Bargeld und ein Sparbuch ab.

Bis zum Sommer wird die Stadtpolizei im Schwibbogen barrierefrei zu erreichen sein. Das werde am 18. Juni gefeiert, kündigt Klement an. Gleichzeitig feiert die Stadtpolizei damit ihr 120-jähriges Bestehen.

