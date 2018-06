Vier Tage Spektakel auf dem Traunsee

EBENSEE. In Rindbach findet die diesjährige Auflage des Lakeventure Traunsee statt: Heute geht’s los!

Szenen wie diese sind auf dem Traunsee garantiert: im Bild der Ebenseer Lokalmatador Stefan Spiessberger Bild: Tom Ott

Ab heute bis einschließlich Sonntag geht in Ebensee-Rindbach das Lakeventure Traunsee in Szene. Die Veranstaltung wartet mit vier Disziplinen auf dem Wasser auf, darunter Kite-Surfen und Wakeboarding. An die 200 Sportler werden zu diesem Spektakel erwartet.

Auch Lokalmatador Stefan Spiessberger, der längst an der Weltspitze des Kite-Surfens angekommen ist, lässt sich das Heimspiel nicht nehmen. "Das ist genau meins! Kite-Surfing ist die absolute Freiheit, ich kann jede Welle und jede Windböe genießen", sagt der Ebenseer. Spiessberger ist das ganze Jahr unterwegs und immer dort zu finden, wo die Bedingungen für seinen Sport passen – von Südafrika bis an die Nordsee, von Spanien bis Hawaii. Freestyler wie er definieren sich über akrobatische Sprünge mit spektakulären Tricks. Und doch bleibt dem 28-jährigen Weltenbummler die Verbundenheit zur Heimat: Am Traunsee hat er die ersten Kite-Surf-Versuche gemacht, in Rindbach ist seine Liebe zum immer noch außergewöhnlichen Sport entbrannt.

"Mich freut es natürlich unglaublich, am Traunsee in Ebensee so ein Mega-Event zu haben", so Spiessberger. "Auf keinem anderen Fleck der Welt kitet man so nah an den Bergen wie am Traunsee, das macht meinen Home-Spot so einzigartig."

Das Organisationskomitee sowie die Unterstützer Andreas Murray (Geschäftsführer der Ferienregion Traunsee) und Klaus Ahammer (Vorstand der Raiffeisenbank Salzkammergut) freuen sich ebenfalls auf die Veranstaltung an diesem Wochenende. Murray: "Das Lakeventure ist für den Tourismus sehr wichtig. Die Jugend wird mit dem Angebot stark angesprochen. Wir haben das Glück, dass der Traunsee der einzige See in Europa ist, der so eine Vielfalt an Wassersportarten anbietet." Ahammer ergänzt: "Wir als Raiffeisenbank Salzkammergut unterstützen solche Veranstaltungen, um für die Menschen in dieser Region ein attraktives Programm bieten zu können. Wir freuen uns, daran teilnehmen zu dürfen und Teil einer Paradeveranstaltung für die Region zu sein."

Geboten wird in Rindbach auch ein umfangreiches Rahmenprogramm. Die neu eingeführten Fun-Stationen binden die Zuseher mitten in das Geschehen ein: Funsportarten wie Bubble-Soccer, Slackline, Fußball-Darts und vieles mehr stehen zum Ausprobieren bereit.

