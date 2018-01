Viele Gast-Garden zum Timelkamer Hofball angesagt

TIMELKAM. Andrea und Sebastian Fitzinger sind heuer das Landeskönigspaar der oberösterreichischen Narren.

Königin Andrea und König Sebastian laden zum FAGITI-Hofball. Bild: Alois Huemer

Zu den angesagtesten Bällen im Bezirk Vöcklabruck zählt zweifellos der Hofball der Faschingsgilde Timelkam (FAGITI), der heuer unter dem Motto "Queen of the Pop" steht. Am Samstag werden im Kulturzentrum zahlreiche Gast-Garden erwartet, die – so wie die Gardemädchen der FAGITI – bis Mitternacht im Halbstundentakt ihre Showtänze zum Besten geben. Den Eröffnungstanz übernimmt die neu gegründete Kindergarde der Timelkamer Faschingsgilde. Zum Höhepunkt des Ballabends wird die FAGITI-Showtanzgruppe ihre Mitternachtseinlage zum Thema "Queen of Pop" aufführen.

Das Landeskönigspaar hat ihren Regierungssitz in Timelkam: Andrea und Sebastian Fitzinger aus Timelkam sind das Landeskönigspaar 2017/18: König Sebastian I., der hairlich geigende Boandlrichter der Timelkamer Highlands, und Königin Andrea I., die gnadenlos ehrliche, tanzende Zicke der Timelkamer Highlands.

