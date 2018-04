Vermisster Taucher im Attersee: Suche bisher erfolglos

STEINBACH AM ATTERSEE. Die Suche nach einem seit 20. April im Attersee in Oberösterreich vermissten Taucher ist bis Sonntagnachmittag erfolglos gewesen.

Ein weiterer Versuch am Abend wurde abberaumt, weil wieder Wind vorhergesagt wurde. Bei unruhigem Wasser kann die Feuerwehr ihre Unterwasserkamera nicht einsetzen, erläuterte der Bezirksfeuerwehrkommandant von Vöcklabruck, Wolfgang Hufnagl auf APA-Anfrage.

Bei dem Vermissten handelt es sich um einen 41-jährigen Russen. Der Sportler wollte beim Tauchplatz "Ofen" in Steinbach am Attersee mit einem Unterwasser-Scooter alleine bis in eine Tiefe von 100 Metern tauchen. Weil er am Nachmittag offensichtlich noch immer nicht aufgetaucht war, alarmierten andere Taucher die Einsatzkräfte. Feuerwehrtaucher suchten den Vermissten noch am selben Tag bis in die Abendstunden erfolglos bis in eine Tiefe von 30 Metern.

Danach sollte von einem Boot aus eine Unterwasserkamera eingesetzt werden. Doch an den meisten Tagen der vergangenen Woche war See dazu zu unruhig. Erst in den Nächten von vergangenen Freitag auf Samstag sowie und auf Sonntag konnte die Suche fortgesetzt werden. Jeweils bis zu 15 Helfer der Feuerwehr auf dem Suchboot und an Land waren von 18 bis 2.00 Uhr beziehungsweise bis 4.00 Uhr im Einsatz. In dieser Zeit haben sie insgesamt rund ein Drittel des aufgrund der vorliegenden Informationen über den Tauchgang des Russen festgelegten Suchfeldes untersucht. Es hat ein Ausmaß von 500 mal 250 Meter. Der See hat an dieser Stelle eine Tiefe zwischen 100 bis 150 Meter. Die Suche soll in der kommenden Woche fortgesetzt werden, sofern es die Witterungsverhältnisse zulassen.

