Verirrter Rehbock wurde aus Haus gerettet

STROBL. Das Tier dürfte zuvor seine Mutter verloren haben und wurde mit Hilfe der Polizei in ein Wildgehege gebracht.

Der Rehbock wurde in ein Gehege gebracht. Bild: APA

Ein junger Rehbock verirrte sich am Freitag in das offenstehende Haus einer 66-jährigen Frau in Strobl am Wolfgangsee. Die Pensionistin verständigte sofort die Polizei.

Das junge Tier dürfte seine Mutter verloren haben. Da ein herbeigerufener Jäger keine Verletzungen am Reh feststellen konnte, wurde beschlossen, den Bock zu einem Wildgehege zu bringen, teilte die Sicherheitsdirektion Salzburg am Samstag mit.

Der Transport in einem Pkw war allerdings nicht einfach. Der Jäger band dem Rehbock ein Tuch über den Kopf, um ihn während des Transports nicht zu verängstigen. Danach nahm er mit dem Tier am Beifahrersitz seines Wagens Platz. Ein Polizeibeamter lenkte den Pkw. Im nahen Wildtierpark wurde das 60 bis 70 Zentimeter große Tier versorgt. „Dort wird er aufgepäppelt und mit der Flasche großgezogen“, sagt der an der Rettung beteiligte Polizist.

1 Kommentar kpader (181) 26.12.2017 10:36 Uhr ...und bitte nicht wieder kastrieren, wie heuer schon mal berichtet. Der Bock wird sonst zum Perückenbock, bei welchem das Geweih nicht mehr aufhört zu wachsen. Damals von einem Tierarzt kastriert, no na, aber der hätte so was wissen müssen. Antwort schreiben

