"Unsere Lehrerin ist eine Narzissenprinzessin!"

VORCHDORF. Die 21 Kinder der 2c-Klasse der Volksschule Vorchdorf sind stolz darauf, mit Tina Zinhobl eine derzeit berühmte Lehrerin zu haben.

In der 2c-Klasse der Volksschule Vorchdorf ist das Narzissenfieber ausgebrochen. Bild: ebra

Jedes Mädchen träumt einmal davon, Prinzessin zu sein. Ersatzweise wäre es auch genial, eine Prinzessin als Lehrerin zu haben. Die Kinder der 2c-Klasse der Volksschule Vorchdorf genießen dieses Privileg: Ihre Klassenlehrerin Tina Zinhobl ist seit wenigen Tagen Ausseer Narzissenprinzessin. Ein Jahr lang repräsentiert die 28-Jährige gemeinsam mit zwei weiteren hübschen Damen die blumige Tradition am Fuß des Pötschenpasses, ziert öffentliche Veranstaltungen und steht für medienwirksame Fotos zur Verfügung.

Die Ohlsdorferin ging selbst noch zur Schule, als sie das erste Mal davon träumte, eines Tages Narzissenhoheit zu werden. Heuer erinnerte sie am letzten Tag der Bewerbungsfrist ein Fernsehbeitrag über das Narzissenfest an den alten Traum. „Um 10 Uhr abends, buchstäblich am letzten Abdruck, habe ich die Bewerbung abgeschickt“, sagt sie.

Dass sie das Casting und den Auswahlbewerb bestand, hat die junge Lehrerin ihrem Aussehen und ihrer Ausstrahlung zu verdanken. Aber auch ihrer Schulklasse. Die 21 Mädchen und Buben sowie deren Eltern gaben beim Online-Voting fleißig Stimmen für Tina Zinhobl ab – nicht umsonst war sie in dieser Kategorie die beste Kandidatin.

Lied für Lehrerin aufgenommen

Aber auch beim entscheidenden Auftritt vor der Fachjury und vor dem Publikum in Bad Aussee unterstützten die Kinder ihre Lehrerin. Jede Kandidatin durfte sich für ihren Auftritt am Laufsteg Musik ihrer Wahl einspielen lassen. Alle griffen zu US-Popmusik im Ö3-Stil. Nur die Vorchdorfer Lehrerin nicht. Sie hatte eine Aufnahme des Volksliedes „Und jetzt gang i ans Peters Brünnele“ mitgebracht – gesungen von ihren eigenen Schulkindern. Die Verzückung im Publikum war groß. „Ohne die Unterstützung der Kinder hätte ich die Wahl zur Narzissenprinzessin möglicherweise gar nicht geschafft“, sagt Zinhobl.

In der 2c-Klasse, einer Integrationsklasse, in der Zinhobl die Kinder gemeinsam mit den Pädagoginnen Erni Weisman und Janine Kofler unterrichtet, ist jetzt das Narzissenfieber ausgebrochen: Die weiße Blume wurde ausführlich im Unterricht durchgenommen, ebenso die Tradition des Narzissenfestes mit seinen Figuren und Umzügen, und die Kinder wissen jetzt auch, dass das Salzkammergut bis ins Steirische hinüberreicht. Zwei Mädchen in der Klasse haben von ihren Eltern sogar Ausseer Dirndlkleider bekommen.

Und Zinhobl selbst? Die erholt sich gerade vom Rummel um ihre Person und sieht bis zum nächsten Frühjahr vielen weiteren Terminen im Ausseerland entgegen. Dass sie Autogrammkarten zum Verteilen bekam, kostet sie immer noch einen Lacher. Vor Kameras ist sie mittlerweile ein Profi, und auf Facebook kann sie sich vor Freundschaftsanfragen kaum retten. Einen Prinzen gibt es in ihrem Leben derzeit übrigens nicht. Aber wozu auch – wenn man 21 kleine Freunde hat, die so hinter einem stehen!

