Union-Obmann begrüßt die tägliche Turnstunde

VÖCKLABRUCK. Michael Schiemer: "Die Bereitschaft, sich regelmäßig zu bewegen sinkt. Dem müssen wir entgegenwirken."

Vöcklabrucker Union-Bezirksobmann Schiemer: "Wir müssen die Kinder dort abholen, wo sie sind." Bild: privat

"Die Sportvereine müssen sich auch dem Zeitgeist anpassen. Es ist unsere Verantwortung, Bewegung zeitgemäß anzubieten", betont Michael Schiemer, Bezirksobmann der Sportunion. Der Puchkirchner begrüßt daher die tägliche Bewegungs- und Sporteinheit, die im kommenden Schuljahr in Oberösterreichs Pflichtschulen starten wird.

Nach einem Pilotprojekt im Burgenland soll ab Herbst die tägliche Bewegungseinheit an Schulen kommen – allerdings nur auf freiwilliger Basis. Eine bestehende Stunde wird als integrative Stunde, in der Bewegung in den Unterricht einbezogen wird, abgehalten.

"Das Konsumverhalten der Jugend hat sich komplett verändert", weiß Schiemer. "Die Bereitschaft, sich regelmäßig zu bewegen, sinkt." Der Union-Funktionär, dem der Breitensport ein Herzensanliegen ist, begrüßt daher die tägliche Turnstunde. Dazu sucht die Union ehemalige Sportler, Lehrer, Vereinstrainer und Übungsleiter, die den Kindern gegen Entgelt Beine machen (Interessenten können sich an Thomas Winkler wenden: bewegungscoach@sportunion.at).

Schiemer sieht im künftigen Bewegungscoach auch ein wichtiges Bindeglied zu den Sportvereinen, das den Jugendlichen den Weg in den Verein erleichtert. Der Union-Bezirksobmann ist zuversichtlich, dass das Projekt erfolgreich wird. In seiner Heimatgemeinde Puchkirchen hat er bereits vor fast zehn Jahren mit dem Union-Projekt "Ugotchi" Volksschülern Spaß an Bewegung vermittelt. Die Kinder seien dadurch ausgeglichener und könnten sich besser konzentrieren, zitiert er eine finnische Studie.

