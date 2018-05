Union Gschwandt beschenkt sich im Jubiläumsjahr selbst: Rückkehr in die Bezirksliga

GSCHWANDT. Die Union Gschwandt ist schon jetzt Meister in der 1. Klasse Süd. Beim heutigen Heimspiel gegen SV Bad Goisern wird gefeiert, unmittelbar danach beginnt das traditionelle Pfingstfest.

Verteidiger Gerald Reischenböck (li.) im Luftkampf Bild: Union Gschwandt

Der Sportverein Union Gschwandt feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestandsjubiläum und hat sich selbst das schönste Geburtstagsgeschenk bereitet: Die Kampfmannschaft der Sektion Fußball ist bereits drei Runden vor Saisonende Meister in der 1. Klasse Süd und kehrt damit nach zweijähriger Durststrecke in die Bezirksliga zurück, wo die Gschwandtner zuvor 22 Jahre lang ununterbrochen mitmischten.

Nachdem sich die Truppe von Trainer Ivica Sirocic in dieser Saison in überragender Form zeigte, will man mit möglichst wenigen Veränderungen in die höhere Liga gehen. „Wir haben eine routinierte Mannschaft“, sagt Michael Hintenaus, der sportliche Leiter der Sektion Fußball. „Fast alle im Team haben bereits Bezirksligaerfahrung. Unser Ziel ist es, uns nächstes Jahr in der Liga zu halten und uns danach dort wieder zu etablieren. Wir sind sehr optimistisch, dass wir wieder an frühere Erfolge anschließen können.“

Da der Aufstieg erst seit vergangenem Sonntag feststeht, an dem Verfolger SV Ebensee gegen ASKÖ Gosau nur ein Remis erreichte, ist das heutige Heimspiel gegen den SV Bad Goisern (18 Uhr) die erste Gelegenheit für die Mannschaft, den Aufstieg zu feiern. Fans dürfen sich auf ein befreit aufspielendes Team freuen und danach auf ein rauschendes Fest im Vereinsheim. Da passt es perfekt, dass die Union Gschwandt dieses Wochenende wieder ihr legendäres Pfingstfest feiert. Die große Sause im Festzelt beginnt unmittelbar nach dem Spiel um 20.30 Uhr und setzt sich morgen Abend fort. Sonntag gibt es einen Frühschoppen mit dem Musikverein St. Konrad, und Sonntagabend lassen es die „Schlagerschlampen“ noch einmal krachen.

Für die Kicker wird es von Fans ganz sicher das eine oder andere Gratisbier geben.

