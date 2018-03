US-Trio in Timelkam: Tom Waits lässt grüßen

TIMELKAM. Es ist eine wilde, wie sehr eigene musikalische Mischung, die Three For Silver aus Portland auf die Bühne bringen.

Ein in jeder Hinsicht eigenwilliges Trio: Three For Silver Bild: Mirifoto

Da hört man Einflüsse von Tom Waits, Mumford and Sons und etwas Balkan-Charme à la Gogol Bordello. Live eine Wucht. Zu überprüfen am 23. März im Bart in Timelkam.

Das Trio Lucas Warford (Gesang, Bass), Willo Sertain (Gesang, Akkordeon) und Greg Allison (Streichinstrumente, Mandoline) hat sein neues Album "The Way We Burn" an den "unmöglichsten und möglichsten Orten" aufgenommen. Da musizierten sie in einem nasskalten Keller ebenso wie in einem steinernen Observatorium, in einer stillen Hütte am Fluss mit gleicher Intensität wie in einer leeren Halle, in der normalerweise Klaviere gelagert werden.

Das mag mit ein Grund dafür sein, dass sich die Songs sehr unterschiedlich anhören, Ecken und Kanten haben, aber dabei nie kalt lassen. Spannend.

