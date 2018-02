Trotz der derzeitigen sibirischen Kälte: Dieser Winter war neuerlich zu mild

SEEWALCHEN. Meteorologe Christian Brandstätter: "Die Häufung von zu warmen Wintern nimmt zu".

OÖN-Leserin Ilse Retzek hat die eisige Stimmung am Attersee mit einem Foto eingefangen. Bild: Privat

Bei einem Blick auf das Thermometer kann man es gar nicht glauben: "Der heurige Winter war im Salzkammergut neuerlich zu mild", berichtet der Seewalchner Meteorologe Christian Brandstätter aus seiner Wetter-Statistik. Auch die derzeit herrschende extreme Kältewelle kann einen neuerlich im Mittel zu warmen Winter nicht mehr verhindern.

Die Kältepole im Salzkammergut waren gestern am Feuerkogel mit minus 21 Grad, gefolgt von Seewalchen (–13) und Bad Goisern (–12). Tags zuvor war es sogar noch ein bisserl frostiger: Am Feuerkogel wurden minus 22 Grad gemessen, in Seewalchen und Bad Ischl jeweils –14 Grad.

Brandstätter berichtet, dass der heurige Winter mit einem leicht zu warmen Dezember gestartet war. Dann folgte der drittwärmste Jänner seit Messbeginn. "Einzig der Februar war zu kalt", so der Meteorologe von Meteo-data Limited. Im Mittel war der Winter heuer um 0,4 Grad zu warm.

"Die Häufung von zu warmen Wintern nimmt zu", spricht Brandstätter von einer Klimaänderung. Der letzte wirklich kalte Winter war 2010/11. Extrem frostige Temperaturen gab es 2005/06 sowie zehn und 20 Jahre zuvor.

Obwohl der Winter zu warm ausfiel, lagen die Neuschneesummen im Salzkammergut meist über den langjährigen Erfahrungswerten. Auch die Anzahl der Tage mit einer Schneedecke lag über dem Durchschnittswert.

Laut Christian Brandstätter hält uns die Kältewelle noch bis Donnerstag fest im Griff. "Ab 1. März werden die Temperaturen stetig ansteigen", sagt der Meteorologe nach einem Blick auf die Wetterkarten.

Was ist im März noch zu erwarten? "Wettermäßig kann der März sehr abwechslungsreich sein", antwortet Brandstätter: "Von tiefwinterlich bis zu frühsommerlich ist alles möglich." Ein Blick in die Wetterchronik spricht Bände. So wurden zum Beispiel im März 1963 in Lenzing –22,6 Grad verzeichnet. Ganz anders dagegen war der März 2016, da wurden in Bad Ischl plus 24,5 Grad Celsius registriert.

Innerhalb weniger Stunden hat sich das Geländer in eine Eisskultpur verwandelt:

Foto: Wolfgang Spitzbart

