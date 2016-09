Traunkirchner Bevölkerung redet mit

TRAUNKIRCHEN. Die Traunseegemeinde startet in diesem Herbst einen Agenda-21-Prozess.

Bgm. Schragl und ein Projektteam bereiteten den Prozess vor. Bild: Gemeinde

"Gib Traunkirchen Flügel!" Unter diesem Motto lädt die Marktgemeinde Traunkirchen die Bevölkerung ein, an der Zukunftsentwicklung der Traunseegemeinde mitzuwirken.

Bereits vor der Sommerpause beschloss der Gemeinderat einstimmig, einen Agenda-21-Prozess zu starten und ab Herbst die Bevölkerung abseits von Parteipolitik in die Zukunftsentwicklung einzubeziehen. Vertreter aller Fraktionen bereiteten unterstützt von einem externen Begleiter den Prozess im Sommer vor.

Der offizielle Startschuss fiel am vergangenen Wochenende mit einer Tagung eines "BürgerInnenrats" im Seminarhotel "’s Mitterndorf". Ein öffentliches "BürgerInnen-Cafe" am 13. Oktober und weitere Workshops ab November zu Themen, die der Bevölkerung am Herzen liegen, werden folgen. "Uns ist sehr wichtig, von den Bürgern zu erfahren, welchen Weg sie sich für Traunkirchen vorstellen, wo sich Traunkirchen hinentwickeln soll", sagt VP-Bürgermeister Christoph Schragl. "Eine Gemeinde in die Zukunft zu führen, geht nur gemeinsam, durch die Zusammenarbeit von Bevölkerung und Politik."

