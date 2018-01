Tischtennis-"mukis" stark

EBENSEE. Sieg und Remis für Ebensee in der Steiermark.

Das Ebenseer Doppel Leonhartsberger/Promberger Bild: SPG muki Ebensee

Nach einem 1:3-Rückstand drehten die Tischtennis-Herren der SPG muki Ebensee noch die Sonntags-Begegnung der 2. easyTherm Bundesliga B in Leoben um und gewannen nach starker Leistung mit 6:3. Jonas Promberger fixierte dabei mit einem 3:0 über den stärksten Steirer, Thomas Probst, den Erfolg. Damit nimmt die Salinengemeinde nach dem samstägigen Unentschieden gegen Gratwein insgesamt fünf Punkte aus der Steiermark mit.

Kommendes Wochenende treten die "mukis" wieder vor eigenem Publikum an: Am Samstag, 15 Uhr, steht die Begegnung mit Tabellenführer Pottenbrunn/St. Pölten auf dem Programm, am Sonntag, 10 Uhr, die Partie gegen Kapfenberg.

