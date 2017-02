Südamerikanisches Flair in Gmunden

GMUNDEN. Herbert Prötsch bietet Wanderungen mit Lamas an – nicht nur Kinder sind begeistert.

Der Gmundner "Untermstoaninger" Herbert Prötsch mit Lebensgefährtin Regina und vier Lama-Hengsten Bild: gary

Der pensionierte Koch Herbert Prötsch (61) hat eine ganz besondere Leidenschaft für sich entdeckt: Lamas. Sieben männliche Exemplare der aus den südamerikanischen Anden stammenden Kamelart leben auf Prötschs Anwesen im Gmundner Stadtteil Unterm Stoan und machen nicht nur ihrem Besitzer und seiner Lebensgefährtin Regina viel Freude.

"Angefangen hat es als Hobby", erzählt Prötsch, "weil wir so viel Grund haben. Das Mähen war irgendwann nicht mehr lustig, weil das Gelände so steil ist. Dann kam die Gschliefgraben-Rutschung, wo unser ganzer Wald umgeschnitten wurde." Eine Aufforstung, im Zuge derer 75.000 Pflanzen gesetzt hätten werden müssen, sei für ihn nicht in Frage gekommen: "Ich erlebe es nicht mehr, wenn die groß werden, und meine Tochter hat das nicht interessiert. Dann habe ich mir gedacht, ich zäune den Grund ein und tu’ Tiere rein. Hochwild wurde mir nicht genehmigt, und nachdem ich einmal in Südamerika war und dort bei den Lamas geschlafen habe…" Die Genehmigung dazu wurde erteilt.

Begonnen habe das Ganze mit zwei Lamas. Nach und nach seien es mehr geworden, allerdings nicht aufgrund von Fortpflanzung. Herbert Prötsch und seine Freundin Regina halten ausschließlich Hengste, da dies einfacher sei, als wenn sich auch Stuten in der Herde befänden, so der Gmundner. Bei einem Aufenthalt in Bad Gastein, wo es ebenfalls einen Lamahalter mit 47 Tieren gibt, kamen die beiden auf das Thema Lamatrekking bzw. -wanderung.

"Nachdem wir ein gutes Verhältnis zu den Bundesforsten haben, wurde uns einiges an Wanderrouten genehmigt", sagt Prötsch. "Wir müssen dafür eine Gebühr entrichten, wir werden sicher nicht reich, aber es geht ums Hobby, und mehr brauchen wir nicht."

Prominente Gäste

Die Lama-Trekkingtouren würden hauptsächlich von Familien mit Kindern in Anspruch genommen, so Prötsch. "Wir hatten auch schon ein paar sehr prominente Persönlichkeiten bei uns. Aber mit denen haben wir uns dahingehend verständigt, ihre Namen nicht zu verraten." Was er erzählen könne: Ein hochrangiger Konzernchef habe nach einer Tour Tränen in den Augen gehabt, als er "sein" Lama wieder zurückgab, denn das Tier habe genau gespürt, welch beruflicher Druck auf dem Mann laste. Prötsch: "Er ist extra noch eine Runde gegangen, weil ihm das so getaugt hat."

Auch Kindergärten, Schulklassen, das SOS-Kinderdorf Altmünster – also vor allem Kinder – kämen, um mit den sanftmütigen und kuscheligen Viecherln in der Gegend unterhalb des Traunsteins herumzuwandern, manchmal bis zu fünf Stunden lang.

Wie sind Lamas vom Wesen her? Herbert Prötsch: "Sehr sensibel, wahnsinnig vorsichtig, und sie sind Herdentiere." Das Vorurteil, wonach sie spucken würden, kann ihr Halter zwar bestätigen, er schränkt aber ein: "Das machen sie nur aus Futterneid oder wenn man sie ärgert. Mich hat ein einziges Mal eines angespuckt. Das Tier wollte ein anderes treffen, das sich jedoch geduckt hat. Und so hat es halt mich erwischt."

Infos bei Herbert Prötsch unter Tel. 0676 / 5427318 oder 0650 / 4635226 oder direkt beim Haus Traunsteinstraße 269, neben dem Gasthaus Hois’n.

