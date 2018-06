Steg im Toskanapark verfällt und ist nicht mehr benutzbar

GMUNDEN. Der Steg im Toskanapark ist so verfallen, dass er mittlerweile nicht mehr betreten werden darf. Die Stadtgemeinde Gmunden will deshalb endlich aktiv werden und ihn erneuern.

Beliebte Anlegestelle bei Hochzeitsfahrten - aber auch ein (illegaler) Badeplatz Bild: ebra

Die Schiffsanlegestelle im Toskanapark wurde von der Traunseeschifffahrt jahrzehntelang vor allem für Hochzeitsgesellschaften genutzt. Jugendliche benutzten die Anlage (illegal aber geduldet) als Badeplatz. Doch seit längerer Zeit ist der Steg in der idyllischen Parkanlage gesperrt und abgeriegelt. Der Grund: Er zerfällt zusehends, das Betreten ist mittlerweile gefährlich.

Was vor allem damit zu tun hat, dass sich niemand richtig dafür verantwortlich fühlt. Die Anlage gehört der Stadtgemeinde und dem Bund, der Seegrund ist im Besitz der Bundesforste. Die Stadt selbst zögerte bislang auch deshalb, Geld in die Hand zu nehmen, weil die erwünschte touristische Zukunft des Landschlosses noch völlig offen ist.

Der Gmundner Schifffahrtsunternehmer Karlheinz Eder würde dennoch gerne wieder im Toskanapark anlegen können. „Die Nachfrage der Passagiere wäre da, aber ich kann nicht über eine Anlegestelle bestimmen, die mir nicht gehört“, sagt er. Allerdings wäre er bereit, sich an einer Sanierung finanziell zu beteiligen.

In Reaktion darauf kündigt VP-Bürgermeister Stefan Krapf nun an, in der Sache aktiv werden zu wollen. „Wir werden das Gespräch mit unseren Partnern suchen“, sagt er im OÖN-Interview. „Wenn auch sie bereit sind, ihren Beitrag zu leisten, werden auch wir als Stadtgemeinde Geld in die Hand nehmen.

