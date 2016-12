Stadtgemeinde sucht Wege, Baukonflikte zu vermeiden

GMUNDEN. Größtmögliche Transparenz und klare Abläufe.

Reinhard Kassmannhuber Bild: (BIG)

"Konflikte werden sich nie ganz vermeiden lassen", sagt Gmundens Baustadtrat Reinhold Kassmannhuber (BIG). "Aber ein klarer Standpunkt der Stadt führt zu mehr Standhaftigkeit."

Kassmannhuber reagiert mit seiner Aussage auf die vielen Streitigkeiten, die durch Bauvorhaben im Stadtgebiet von Gmunden ausgelöst werden. Aus Sicht des BIG-Obmanns gibt es mehrere Gründe für die Konflikte: Die lockere Geldpolitik der EZB befeuere den Bau, und Investoren würden großen Druck ausüben, maximale Bebauungen durchzusetzen. "Aber auch viele private Bauherren wollen Grundstücke mit der größtmöglichen Baumasse belasten", so Kassmannhuber. Anrainer dagegen hätten am liebsten gar keine Bautätigkeit in ihrer Nachbarschaft.

"Die Gemeinde hat einen Ausgleich zwischen Bauherren, den Wünschen der Anrainer und den ortsplanerischen Interessen herzustellen", so Kassmannhuber. Einen Teil dieses Ausgleiches schaffe der unabhängige öffentliche Gestaltungsbeirat, der von drei externen Architekten besetzt wird. "Es werden neue Regeln und Abläufe erstellt, damit es noch mehr Transparenz für Bauherren und Anrainer gibt. Gleichzeitig werden die Interessen der Stadt stärker eingebracht. Das Ganze soll zu einem möglichst frühen Zeitpunkt des Bauvorhabens passieren."

