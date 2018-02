Stadtgemeinde Bad Ischl verpachtet das defizitäre Parkbad an die Naturfreunde

Wie immer, nur der rote Weg ist der gute, oder wie? Ein öffentliches Bad verpachten, das ist gewöhnungsbedürftig.

Man wird sehen, wie dann der Kostendeckungsgrad aussieht. Mit den Finanzen schaut's in Bad Ischl offenbar nicht so rosig aus,

kaum fängt man was an, was auch gut ankommt, kann es schon aus Kostengründen nicht weitergeführt werden, Kaisereis.