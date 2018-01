Stadtchef sauer: Land schreibt für Kindergartengebühr Sondersitzung vor

ATTNANG-PUCHHEIM. Attnang-Puchheimer Bürgermeister Groiß: "Wo bleibt der Umgang auf Augenhöhe?"

Verordnung für Elternbeitrag der Kinderbetreuung löst Unstimmigkeiten zwischen Land und Gemeinden aus. Bild: (Colourbox)

"So geht man nicht miteinander um", ist Bürgermeister Peter Groiß (SP) über die Gangart der Landespolitik verschnupft. Um die Verordnung für den Elternbeitrag in der Kinderbetreuung rechtzeitig zu beschließen, muss die Kommune nämlich eine Sondersitzung des Gemeinderates abhalten – obwohl nur neun Tage später eine reguläre Sitzung anberaumt war. Für den eingeschobenen Termin müssen jetzt 37 Gemeinderäte eingeladen werden, die sich für die Sitzung Zeit nehmen müssen. Nicht zuletzt sind damit auch Kosten von mehr als 1500 Euro verbunden – obwohl der Landesrechnungshof immer wieder auf den sorgsamen Umgang mit Steuergeldern hinweist.

Geringschätzung der Gemeinde

Obwohl die Landesregierung die Verordnung erst am 15. Jänner erlassen hat, sind die Gemeinden verpflichtet, diese per 1. Februar umzusetzen. "Wenn wir die Sitzung nicht in dieser kurzen Zeit einberufen und den geforderten Beschluss fassen, verlieren wir die Landesförderung", erklärt Groiß. Er spricht von einer "Geringschätzung der Gemeinden" und zeigt sich über die Vorgangsweise "sehr enttäuscht". Bisher sei es Gepflogenheit gewesen, mit den Gemeinden auf Augenhöhe zu reden.

"Wir müssen die Verordnung umsetzen und damit die Gebühren erhöhen", erläutert der Bürgermeister. "Ich finde diese Vorgabe als Irrweg und für falsch, trotzdem muss ich sie umsetzen, sonst mache ich mich strafbar." Dem Land seien die Gemeinden völlig egal, schimpft Groiß. "Hauptsache, der Finanzreferent kann sich auf unsere Kosten sanieren", schießt sich der rote Stadtchef auf die schwarz-blaue Regierungskoalition im Linzer Landhaus ein.

