St. Wolfgang: Minirock trifft Lederhose

ST. WOLFGANG. Am Montagabend geht in St. Wolfgang die erste von fünf „Sommer Nächten“ über die Bühne. 13 Wirte sorgen dafür, dass im Ortskern die Post abgeht.

Kulinarisches Sommerfest in St. Wolfgang Bild: Tourismus

Die Veranstalter laden die Besucher in der ersten „Sommer Nacht“ (je nach Vorliebe) im Minirock oder Lederhose zur legendären Sommer Nacht zu kommen.

Insgesamt 13 Wirte sind dabei und werden in St.Wolfgangs Zentrum zwischen Postplatz und Marktplatz kulinarisch aufbieten, was das Herz begehrt, so zum Beispiel frisch gebackene Schaumrollen, Wraps, Scampi, Holzknechtnocken, Maiskolben, Bauernkrapfen sowie die mittlerweile schon traditionellen Pulled Pork Burger. Neu im heurigen Jahr und nur bei der „Sommer Nacht“ erhältlich ist das „Gin-Bier“ von der Seedestillerie & Klosterkellerei Wolfgangsee sowie gefüllte Pitas vom sogenannten „D’Speisewagen.“



