St. Lorenz: Zusammenarbeit schlagartig verbessert

ST. LORENZ. Kandidaten der Bürgermeisterwahl sind sich einig: Information und Zusammenarbeit in Gemeindestube klappt.

Andreas Hammerl (VP), Thomas Herbst (FP) und Peter Hiller (Grüne, von rechts) rittern um die Gunst der Wähler in der Drachenwand-Gemeinde am Mondsee. Bild: gh

Nach dem Rücktritt des umstrittenen Bürgermeisters Johannes Gaderer (VP) sind die St. Lorenzer aufgerufen, am 10. Juni ein neues Oberhaupt der Drachenwand-Gemeinde zu wählen. Zur Wahl stehen drei Kandidaten: Andreas Hammerl (35, VP), Thomas Herbst (41, FP) und Peter Hiller (65, Grüne). Sollte im ersten Durchgang kein Kandidat die absolute Mehrheit schaffen, kommt es am 24. Juni zu einer Stichwahl zwischen den zwei Kandidaten mit den meisten Stimmen.

Als Beobachter hat man fast den Eindruck, dass die Gemeindepolitik in St. Lorenz in Scherben liegt. Herr Hammerl, wenn Sie Bürgermeister werden, wie wollen Sie diese Scherben kitten?

Andreas Hammerl: Das ist überspitzt gesagt. Es hat sicher diverse Meinungsverschiedenheiten gegeben, wo im Vorfeld zu wenig kommuniziert worden ist. Genau das möchte ich ändern, dass man im Vorfeld über alle Fraktionen hinaus informiert.

Herr Herbst, Sie haben von Freunderlwirtschaft in der Gemeinde gesprochen. Wie wollen Sie das Amt ausführen?

Thomas Herbst: Mir ist wichtig, dass mit den anderen Fraktionen zusammengearbeitet wird, dass alles in den Ausschüssen und im Gemeindevorstand vorbereitet und diskutiert wird. Bei großen Projekten gehört schon vorher die Bevölkerung informiert und dazu befragt.

Herr Hiller, Sie haben von vielen Baustellen gesprochen, die unerledigt sind. Was wollen Sie als Erstes anpacken?

Peter Hiller: Ganz dringend ist der Radweg nach St. Gilgen, weil das ein Prestigeprojekt ist für den Tourismus. Da ist im Vorfeld viel schiefgelaufen. Man muss hier ganz klar sagen: In dieser Größenordnung kann sich das die Gemeinde St. Lorenz nicht leisten, da müssen Lösungen gefunden werden. Das muss ganz schnell angegangen werden.

Alle drei Kandidaten betonen, das Gemeinsame über das Trennende zu stellen. Wie schaut es derzeit mit dem Klima in der Gemeindestube aus?

Hammerl: Für die letzte Gemeinderatssitzung hat man sich in allen Ausschüssen sehr intensiv beschäftigt, die Informationspolitik ist sehr gut gelaufen, so haben wir die meisten Entscheidungen mehrheitlich und sehr vernünftig lösen können.

Sehen das die anderen Herren auch so?

Herbst: Wenn dies vorher schon so gelaufen wäre, dann säßen wir heute nicht da.

Hiller: Das kann ich bestätigten, das hat sich schlagartig verbessert. Wenn das so anhält, dann ist das eine Sache, mit der wir alle zufrieden sein können. Es ist wirklich schade, dass das nicht von Anfang an so gegangen ist.

Herbst: Es ist nicht nur im Gemeinderat, sondern in allen Ausschüssen, dass mittlerweile super zusammengearbeitet wird.

In welche Richtung soll sich St. Lorenz entwickeln? Wo sehen Sie die Gemeinde in zehn Jahren?

Hiller: Für mich ist das ganz klar, ich bin ein Befürworter einer Fusion aller vier Gemeinden zu einer Großgemeinde, die viel mehr Möglichkeiten hat, sich zu entwickeln: touristisch, gewerblich und was die Infrastruktur betrifft. Ich sehe uns in einer Großgemeinde Mondsee, in der St. Lorenz eine bedeutende Rolle spielt.

Herr Hammerl, wie sehen Sie das?

Hammerl: Ich bin in einer Landwirtschaft aufgewachsen und weiß, dass Grund und Boden unser höchstes Gut ist. Damit müssen wir sorgfältig umgehen. Ich bin ein Befürworter für eine Kooperation aller Gemeinden, da können wir uns sicher verbessern.

Wo sehen Sie St. Lorenz in zehn Jahren, Herr Herbst?

Herbst: Das Thema Fusion ist für mich vom Tisch, solange das nicht mit Innerschwand geregelt ist, das eine aufrechte Volksbefragung gegen die Zusammenlegung hat. Derzeit ist nur eine Viererverwaltung möglich. Ich bin für alle Varianten offen. Mir ist aber wichtig: Am Ende des Tages gehört eine Volksbefragung.

Warum sollen die St. Lorenzer Sie am 10. Juni zum Bürgermeister wählen?

Hammerl: Die mich gut kennen, wissen, dass ich ein ruhiger, ausgeglichener Typ bin, der auf Menschen gerne zugeht und sehr lösungsorientiert in seinem Job arbeitet. Und genauso soll es auch in der Gemeinde dann sein.

Wo sehen Sie Ihre Vorzüge?

Herbst: Ich möchte einen frischen Wind in die Gemeindepolitik hineinbekommen, alte Strukturen aufbrechen und gemeinsam ordentlich für den Bürger arbeiten.

Herr Hiller, glauben Sie, dass Sie es als Zugereister schwerer haben als Kandidat?

Hiller: Der Anteil der Zugereisten ist in zehn Jahren stark gestiegen, die auch eine Vertretung in der Gemeinde brauchen. Und ich habe ganz klare Ziele: Des fängt an bei der Fusionierung, geht über Bebauungspläne und bis Weiterentwicklung der Gemeinde im Hinblick auf die Sanierung der Finanzen.

Herr Herbst, wie schätzen Sie Ihre Chancen bei der Wahl ein?

Herbst: Ich schätze, dass zumindest die Stichwahl möglich ist. Alles andere entscheidet der Bürger, da möchte ich keine Wahlprognosen abgeben.

Herr Hammerl, Sie sind ja der Favorit. Wie schätzen Sie die Chance ein, die Wahl im ersten Durchgang zu schaffen?

Hammerl: Ich wünsche mir, es gleich im ersten Durchgang zu schaffen. Das wäre nett, aber einen zweiten Wahlgang kann man nie ausschließen. Aber wir müssen auch bei den Stammwählern der ÖVP wieder das Vertrauen gewinnen.

Herr Hiller, Innsbruck hat es vorgemacht, dass die Wahl eines Grünen zum Bürgermeister möglich ist.

Hiller: Ich gehe davon aus, dass die St. Lorenzer genauso gescheit sind wie die Innsbrucker. Ich gehe von einer Stichwahl aus, in die ich kommen will. Und dann ist alles offen.

