Spieglein, Spieglein an der Wand: Wo ist die Königin für das Ausseerland?

BAD AUSSEE. Narzissenfest: Junge Damen können sich bis zum 21. April für die Thronfolge bewerben.

Noch regiert Theresa Rastl über das Ausseerland. Das soll sich Ende Mai ändern. Bild: Martin Baumgartner

Einfach man selbst sein. Das reicht, um ein ganzes Land zu regieren. Zumindest hat sich Theresa Rastl vergangenes Jahr mit dieser Methode die Krone aufgesetzt. Die 21-Jährige aus Grundlsee muss das Zepter nun abgeben, um Platz für eine neue Herrscherin über das Ausseerland zu machen.

Schon vor dem 58. Narzissenfest, das vom 25. bis zum 28. Mai dauert, wird in Bad Aussee auch wieder eine dazugehörige Königin gewählt. Die Bewerbungsphase für den Posten als Landesoberhaupt ist bereits in der heißen Phase. Noch bis zum 21. April können sich junge Damen im Alter von 18 bis 30 Jahren für die Wahl am 20. Mai bewerben.

"Immer eine Gaudi haben"

Eine Jury wählt unter allen eingesendeten Bewerbungen 40 Kandidatinnen aus, die zu einem Casting nach Bad Aussee eingeladen werden. Zehn Damen erreichen danach das Finale und rittern um den blumigen Titel. Dort stellen sich und ihre besonderen Fähigkeiten zwei Minuten lang vor und sollen dabei zeigen, warum das Ausseerland gerade auf sie gewartet hat. Und dann? "Immer lächeln und eine Gaudi haben", sagte Prinzessin Anna Maria Winter nach ihrer Wahl im vergangenen Jahr. Ganz so einfach ist es dann aber doch nicht.

Die Narzissenhoheiten repräsentieren das ganze Jahr über das Ausseerland-Salzkammergut bei wichtigen Veranstaltungen. Das Ausseer Dirndl und die Krone dürfen dann nie fehlen. "Die Tracht sollte man schon lieben. Authentisch wirken und offen sein. Das reicht meist schon", gibt die Vorjahressiegerin den neuen Bewerberinnen wichtige Tipps. Um die neue Königin zu werden, muss man nicht aus dem Salzkammergut stammen. Junge Frauen aus dem ganzen Land können sich in die Tracht werfen und der Kurstadt die Ehre erweisen. Und wer weiß, vielleicht wird Ende Mai im Congresshaus Bad Aussee eine Wienerin neue Vertreterin des steirischen Salzkammergutes.

Bewerbungen können auf der Homepage narzissenfest.at und unter mail@narzissenfest.at aufgegeben werden.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 24 - 4?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema