Spekulation über Direktverbindung Vorchdorf – Lambach – Wels – Grünau

Es ist gut über Alles zu reden. Durch das Reden kommen die Leute zusammen und durch Nichtreden und das Verschweigen von wichtigen Argumenten kommt in vielerlei Hinsicht nichts heraus.



Es ist überall höchste Transparenz gefragt und was das Potential betrifft muss man sich real mit dem Bedarf auseinandersetzen.



Das Dümmste was man machen kann mit Steuergeld ist, wenn man Verbindungen unterbricht, die dann mit Umwegen gefahren werden, weil man eben doch auf das Auto angewiesen ist - siehe Pinsdorf.



Es müsste doch auch ohne Studien gelingen, vielleicht sogar objektiver,

zum Beispiel auch von Studierende gratis Verkehers Untersuchungen machen zu lassen.



Und was die Brandnersche These der überall als Mode genannten barrierefreie Haltestellen betrifft, so muss diese am Land mit dem barrierfreien Parken verknüpft werden.



Übrigens hat man einige Bushaltestellen genau aus diesem Grund am Land zerstört, weil man sich der Umbau in barrierfrei nach Furschriften nicht lohnte.